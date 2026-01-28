Advertisement
trendingNow13089765
Hindi Newsबॉलीवुडफ्लॉप डेब्यू के बाद राशा थडानी का नया दांव, ‘छाप तिलक’ से किया सिंगिंग डेब्यू, प्रभास ने की जमकर तारीफ

फ्लॉप डेब्यू के बाद राशा थडानी का नया दांव, ‘छाप तिलक’ से किया सिंगिंग डेब्यू, प्रभास ने की जमकर तारीफ

Rasha Thadani Singing Debut: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी का एक्टिंग डेब्यू तो हर किसी को अच्छे से याद है. जिसके बाद अब हसीना ने सिंगिंग डेब्यू करने का फैसला किया और उनकी सिंगिंग की तारीफ हाल ही में खुद 'बाहुबली' फेम एक्टर प्रभास ने की. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 28, 2026, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राशा थडानी की सिंगिंग को मिला प्रभास का सपोर्ट
राशा थडानी की सिंगिंग को मिला प्रभास का सपोर्ट

Rasha Thadani Singing Debut: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है. राशा थडानी ने बीते साल 2025 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन हसीना के एक्टिंग डेब्यू में बॉक्स पर फ्लॉप साबित हुआ था. राशा की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. जिसके बाद अब राशा थडानी ने अपना सिंगिंग डेब्यू किया है और एक्ट्रेस की सिंगिंग की तारीफ हाल ही में खुद 'बाहुबली' फेम एक्टर प्रभास ने की. जिसे देखकर लग रहा है कि राशा का सिंगिंग डेब्यू काफी जबरदस्त रहने वाला है. 

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी फिल्म 'लइकी लइका' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में राशा के साथ 'मुंज्या' फेम एक्टर अभय वर्मा भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में राशा ने न केवल एक्टिंग बल्कि इस फिल्म का गाना 'छाप तिलक' भी खुद गाया है. इस गाने से राशा ने सिंगिंग डेब्यू किया है. यह गाना हाल ही में रिलीज हुआ है. राशा ने इंस्टाग्राम पर भी इसका वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो स्टूडियो में गाना गाते हुए नजर आ रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राशा की सिंगिंग की प्रभास ने की तारीफ
राशा के इस सिंगिंग डेब्यू की खुद 'बाहुबली' फेम एक्टर प्रभास ने भी तारीफ की है. प्रभास ने इस गाने का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है. इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा 'वाकई में बहुत प्यारा सिंगिंग डेब्यू है, छाप तिलक में आपकी परफॉर्मेंस सच्ची है और ये दिल से निकलता है, बधाई हो.' इस स्टोरी को राशा ने भी री-शेयर किया है और प्रभास को धन्यवाद कहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

इस फिल्म से किया था एक्टिंग डेब्यू
बता दें कि राशा थडानी ने जनवरी 2025 में अपना एक्टिंग डेब्यू 'आजाद' फिल्म से किया था. अजय देवगन प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में उनके भतीजे अमान देवगन भी नजर आए थे. हालांकि इस फिल्म को लोगों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. जबकि राशा की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती की काफी तारीफ हुई थी. अब जल्दी ही वो 'लइका लइकी' में नजर आने वाली हैं, देखते हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rasha thadaniPrabhas

Trending news

बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान