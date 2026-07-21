'राणाबाली' में रश्मिका तो 'गांधारी' में तापसी पन्नू का दमदार अवतार, साल 2026 में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार ये सितारे

2026 सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है. दरअसल, इस साल बड़े बजट की फिल्मों, दमदार एक्शन और शानदार कंटेंट से सजी कई फिल्में रिलीज को तैयार हैं. इन फिल्मों के साथ कई बड़े सितारे ऐसे किरदारों में नजर आएंगे, जिनका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं साल आने वाली बड़ी फिल्में...
पुष्पा 2, छावा और कॉकटेल 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अब 'राणाबाली' और 'मायसा' में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस का रोल दोनों की प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग है.
वहीं, एक्टर विजय देवरकोंडा भी एक साथ दो रोमांचक फिल्में राणाबाली और राउडी जनार्दन लेकर आने वाले हैं. फैंस उनसे एक्शन, इमोशन और बड़े-से-जबरदस्त पलों से भरे अलग-अलग किरदारों के जरिए अपनी वर्सेटाइल स्किल दिखाने की उम्मीद करते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की की फिल्म 'गांधारी' भी इस लिस्ट में है. ये फिल्म साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली कंटेंट वाली फिल्मों में से एक है. चैलेंजिंग रोल चुनने के लिए पहचानी जाने वाली, उनसे एक और दमदार, इमोशनल और असरदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है.
एक बार फिर से दीपिका पादुकोण-शाहरुख खान की जोड़ी नजर आने वाली है. एक्ट्रेस 'किंग' में नजर आएंगी. उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार परफॉर्मेंस हर रोल को बेसब्री से इंतज़ार वाला बनाती है.
साल 2026 में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों में से एक शाहरुख खान की मूवी भी है. दरअसल, इस साल किंग खान फिल्म 'किंग' बड़े पर्दे पर ला रहे हैं. फैंस के बीच इसका काफी बज बना हुआ है.
मच अवेटेड फिल्मों में प्रभास की 'फौजी' भी है. इस फिल्म के फर्स्ट लुक आउट होने के बाद से फैंस उन्हें एक और बड़े प्रोजेक्ट में देखने के लिए उत्साहित हैं. इसमें एक्शन, इमोशन और पूरी फिल्म में जबरदस्त परफॉर्मेंस का वादा किया गया है.
उड़ता तीर में सारा अली खान एक रोमांचक नया रोल कर रही हैं. उम्मीद है कि इस फिल्म में वह आयुष्मान खुराना के साथ एक रिफ्रेशिंग अवतार में दिखेंगी. सारा के कैरेक्टर के बारे में खास बातें प्रोडक्शन टीम ने अभी गुप्त रखी हैं. हालांकि, यह फिल्म ह्यूमर और फैमिली एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस करने के लिए जानी जाती है.
'फैमिली बिजनेस' रिया चक्रवर्ती के लिए काफी अहम है. लंबे समय के बाद फैंस उन्हें पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्सुक हैं.