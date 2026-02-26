Advertisement
trendingNow13123283
Hindi Newsबॉलीवुडशादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वरमाला के वक्त आंखों से छलके खुशी के आंसू; शाम 4 बजे दोबारा होगी वेडिंग!

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, वरमाला के वक्त आंखों से छलके खुशी के आंसू; शाम 4 बजे दोबारा होगी वेडिंग!

Vijay and Rashmika Wedding Photo: साउथ इंडस्ट्री का फेमस कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों की तेलुगु रीति-रिवाज से शादी हो चुकी है. अब शाम को कोडवा रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी होगी. 

 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 26, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
एक दूजे के हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

Vijay and Rashmika First Photo: साउथ इंडस्ट्री का पावर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का इंतजार कर रहे सभी फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. आज 26 फरवरी को कपल शादी के बंधन में बंध गया है. विजय और रश्मिका की रॉयल वेडिंग उदयपुर में हुई. फैंस को कपल की शादी की पहली फोटो का बेसब्री से इंतजार है. कपल ने अभी तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी की है. शाम 4 बजे को कोडवा रीति-रिवाजों से दोनों की शादी होगी.  

पैप्स को बांटी गईं मिठाइयां
रश्मिका और विजय की रॉयल वेडिंग उदयपुर के मेमेंटोज बाई आईटीसी होटल्स में हुई. सोशल मीडिया पर कपल की शादी के बाहर का वेन्यू तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रही वीडियो में रश्मिका और विजय की शादी में पहुंचे कुछ गेस्ट पैप्स को मिठाइयां बांटते नजर आए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वरमाला के वक्त रो पड़े विजय-रश्मिका
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर अपडेट सामने आ रहा है कि वरमाला के वक्त समय दोनों काफी इमोशनल हो गए थे. जैसे ही कपल ने एक-दूसरे को माला पहनाई, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. कपल को रोता देख पूरा परिवार भी इमोशनल हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कब होगा ग्रैंड रिसेप्शन?
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी ग्रैंड वेडिंग के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा. हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका को कोरियन पॉप कल्चर काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वेडिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत के-ड्रामा थीम से हुई. 

कैसे हुई थी कपल की मुलाकात
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी. इस फिल्म का नाम गीता गोविंदम था जो साल 2018 में रिलीज हुई थी. दोनों की जोड़ी को ऑनस्क्रीन काफी पसंद किया गया था. इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की चर्चाएं तेज हो गई थीं.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rashmika Mandanavijay dverkonda

Trending news

यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
Rahul Gandhi
यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का फिर बना विवाद, पीएम मोदी पर बरसे राहुल
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
Supreme Court
कौन हैं NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी? इस चैप्टर की वजह से सुर्खियों में छाए
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
Anil Kumar Reddy Yeddula
CBI की बड़ी कामयाबी: UAE से फरार आरोपी अनिल कुमार रेड्डी येद्दुला की वापसी
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
operation sindoor
दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा पाक...लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार ने मुनीर को चेताया
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
punjaab
CM भगवंत मान ने दिया किसानों को ‘पानी का ऐतिहासिक तोहफा’, चार जिलों की बदलेगी तकदीर
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन