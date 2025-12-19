Advertisement
trendingNow13047031
Hindi Newsबॉलीवुडगुपचुप रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से रचाई शादी? बाराती बने महेश बाबू-प्रभास? कपल की वेडिंग फोटोज वायरल

गुपचुप रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से रचाई शादी? बाराती बने महेश बाबू-प्रभास? कपल की वेडिंग फोटोज वायरल

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wessing Photo Viral: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तस्वीरें आई हैं. इन तस्वीरों को देखकर फैंस हैरान रह गए हैं. आइए आपको फोटो की सच्चाई बताते हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुपचुप रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से रचाई शादी? बाराती बने महेश बाबू-प्रभास? कपल की वेडिंग फोटोज वायरल

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Photo Viral: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा चल रही है. फैंस लगातार दोनों की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं. इसी बीच इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल हो रही तस्वीरों में रश्मिका दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं, जबकि विजय देवरकोंडा दूल्हे के रूप में शेरवानी पहने दिख रहे हैं. तस्वीरों में शादी का पूरा माहौल दिखाया गया है. स्टेज पर साउथ सिनेमा के बड़े सितारे जैसे महेश बाबू, उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर और प्रभास भी नजर आ रहे हैं, जो इस नए जोड़े को आशीर्वाद देते दिखते हैं. आइए आपको इस तस्वीर का सच बताते हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फोटो वायरल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की दो तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर ही कहा जा रहा है कि कपल ने शादी कर ली है. तस्वीरों में रश्मिका दुल्हन की तरह सजी हुई हैं और विजह दूल्हा बने हुए काफी हैंडसम लग रहे हैं. मजेदार बात ये है कि तस्वीरों में मेहमानों की झलक तक दिखाई है. कपल की शादी में महेश बाबू और प्रभास दोनों की बराती बनकर पहुंचे हैं और इन दोनों तस्वीरों में दोनों ही न्यूली मैरिड कपल के साथ पोज भी दे रहे हैं. एक तस्वीर में कपल के साथ महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर दिखाई दे रहे हैं और दोनों नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हैं. दूसरी तस्वीर में कपल के साथ प्रभास नजर आ रहे हैं. उन्हें भी बाराती बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है वायरल फोटो का सच ?

रश्मिका और विजय देवरकोंडा की ये तस्वीरें बेशक असली लग रही है लेकिन ऐसा नहीं है. ये फोटो AI से बनाई गई है और जिन्हें फैंस भी पहचान गए हैं. हालांकि, फैंस हैरान है कि कपल की असली जैसी तस्वीरें एआई पर बनाई गई है. ऐसे में इन तस्वीरों पर फैंस भर-भरकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actress rashmika mandhana

Trending news

भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'