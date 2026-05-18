'तुम बहुत हॉट लग रही हो...' कृति की तारीफ करते-करते फिसली रश्मिका की जुबान, फिर मांगी माफी, VIDEO वायरल

Rashmika Mandanna At Cocktail 2 Event: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. स्टार कास्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रही है. 'कॉकटेल 2' के प्रमोशन इवेंट का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रश्मिका मंदाना अपनी को-स्टार कृति सेनन की जमकर तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बातों ही बातों में रश्मिका की जुबान फिसल गई. हाल ही में Mumbai के एक आलीशान होटल में फिल्म के गाने Mashooka का लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया. इस मौके पर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना एक साथ नजर आए और मीडिया संग दिलचस्प बातें शेयर कीं. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा रश्मिका द्वारा कृति सेनन की तारीफ करने को लेकर रही.

कृति सेनन का लुक इंटरनेट पर वायरल

फिल्म में कृति सेनन का लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्टाइलिश बीचवियर, फ्लोई ड्रेस और समर फैशन से भरपूर उनके नए लुक को उनके करियर के सबसे ग्लैमरस और सिजलिंग लुक्स में से एक बताया जा रहा है. जैसे ही इवेंट में कृति के लुक्स की बात शुरू हुई, रश्मिका मंदाना खुद को उनकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पाईं. एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि शाहिद और कृति की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री कितनी शानदार है, लेकिन कॉकटेल 2 में उनके लुक का कुछ अलग ही जादू देखने को मिलेगा. हमने माशूका की झलकियों में इसकी शुरुआत देखी है. मुझे फिल्म के कई सीन्स के बारे में पता है और मैं भरोसे के साथ कह सकती हूं कि दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आएगी.'

देखें वायरल वीडियो

Rashmika to Kriti Sanon: You're so n hot Add Zee News as a Preferred Source Us Rashu us pic.twitter.com/wymWcC1YGR Poindexter (crushie699) May 18, 2026

'तुम बहुत हॉट लग रही हो...'

इसके बाद रश्मिका मंदाना ने हंसते हुए कृति सेनन की तरफ देखा और कहा, 'तुम बहुत हॉट लग रही हो, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है और सच कहूं तो तुम बेहद हॉट हो.' यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे और जोर-जोर से हंसने लगे. अपनी बात खत्म करते हुए रश्मिका ने मुस्कुराकर कहा, 'कृति कमाल की लग रही हैं.' कृति सेनन की तारीफों के पुल बांधने के दौरान रश्मिका की जुबान फिसल गई और उन्होंने गलत शब्द कह डाला, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. बॉलीवुड में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि दो सफल हसीनाएं एक साथ काम करें तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा होना तय है. लेकिन कृति सेनन और रश्मिका मंदाना इस सोच को गलत साबित करती नजर आ रही हैं. दोनों हसीनाएं जल्द ही कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी. बता दें कि 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होगी.