शादी के 19 दिन बाद काम पर लौटीं न्यूली वेड रश्मिका मंदाना, शुरू की 'मैसा' की शूटिंग, दिखाया सेट का नजारा

Rashmika Mandanna Back To Work: शादी के 19 दिन बाद रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) काम पर वापस लौट आई हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मचअवेटेड फिल्म 'मैसा' को लेकर पोस्ट लिखा जो वायरल हो रहा है. 'अनफॉर्मूला फिल्म्स' के बैनर तले बन रही यह फिल्म रश्मिका के करियर का एक बड़ा प्रोजेक्ट मानी जा रही है.

अलग लुक में दिखेंगी रश्मिका

रश्मिका अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से हर बार फैंस को हैरान कर देती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. 'मैसा' में वह एक बेहद शक्तिशाली और उग्र किरदार में दिखेंगी, जो उनकी पुरानी इमेज को पूरी तरह बदल सकता है.

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19 दिन बाद शुरू किया काम

शादी और उसके बाद की रस्मों और जश्न को पूरा करने के बाद, रश्मिका (Rashmika Mandanna) अब आधिकारिक तौर पर फिल्म की शूटिंग पर लौट आई हैं. इन्होंने इंस्टाग्राम पर डायरेक्टर रविंद्र पुल्ले की एक स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए सेट की एक झलक शेयर की. इस विजुअल में टीम एक बहुत ही बड़े और खुले इलाके में शूटिंग करती दिख रही है. जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है.

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'मैसा' पर रश्मिका ने दिया अपडेट

इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने बेहतरीन कैप्शन भी दिया गया है.जिसमें लिखा है- 'द हंट बिगिन्स.' मेकर्स ने हाल ही में 'मैसा'(Mysaa) की पहली झलक दिखाई है, जिसने सोशल मीडिया पर तुरंत तहलका मचा दिया. रश्मिका मंदाना का इंटेंस,रॉ और बिल्कुल अनोखा लुक, साथ ही बैकग्राउंड स्कोर की जमकर तारीफ हो रही है.जेक्स बिजॉय के म्यूजिक और जबरदस्त एक्शन सीन्स के साथ,यह फिल्म दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए तैयार है.जैसे-जैसे शूटिंग फिर से शुरू हो रही है. इसे लेकर चर्चा और भी बढ़ती जा रही है,जो 'मैसा' को साल की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बना रही है.इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले ने किया है.