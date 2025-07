विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर रश्मिका मंदाना ने बरसाया प्यार, रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने यूं दिया रिएक्शन

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ का ट्रेलर देखा. ट्रेलर में उनकी एक्टिंग देख एक्ट्रेस उनकी फैन हो गई हैं. साथ ही रश्मिका ने एक्टर की तारीफ में पोस्ट भी शेयर किया. वहीं, किंगडम एक्टर विजय ने भी इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया और रश्मिका को जवाब में तारीफ दी. इस तरह ये दोनों, जिन्हें लोग रूमर्ड कपल कहते हैं, एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आए.

रश्मिका ने तारीफ में लिखे पोस्ट

पहले तो अपनी पोस्ट में रश्मिका फिल्म ‘किंगडम’ के ट्रेलर को देख तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'मैं हमेशा तुमसे कहती हूं कि अपनी एक्टिंग को इतने अच्छे से सीखना चाहती हूं कि तुम्हारे जितनी 50 प्रतिशत एक्टिंग भी कर पाऊं.' अपने इस पोस्ट में एक्ट्रेस लिखती हैं कि वह फिल्म रिलीज का इंतजार बेसब्री कर रही हैं.

I can’t wait for the 31st now!

We can see the fire @TheDeverakonda

You three geniuses!!

I am very very curious to see what you guys have created together.. @gowtam19 @anirudhofficial

can’t waittttt!!!!!!#KingdomOnJuly31st - let’s gooooo! https://t.co/OXBNNHTOvp

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) July 27, 2025