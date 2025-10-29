कब शादी के बंधन में बंधेंगे रश्मिका-विजय? कौन-कौन होगा शामिल, सगाई पर बोलीं- ‘इस बारे में हर कोई...’

Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा काफी समय से अपनी सगाई को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, अभी तक दोनों ने इस खबर को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन रश्मिला लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी जो तस्वीरें शेयर कर रही हैं उनमें उनकी उंगली में इंगेजमेंट रिंग नजर आ रही हैं. अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि दोनों शादी कब करेंगे?
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाली और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘थामा’ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जो दीवाली के खास मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. हाल ही में आई फिल्म ‘छावा’ के बाद ये उनकी दूसरी हिट फिल्म साबित हो रही है. लेकिन इन दिनों रश्मिका अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी सगाई की खबरें खूब वायरल हो रही हैं, जिन पर अब एक्ट्रेस ने खुद जवाब दिया है. कुछ दिनों पहले रश्मिका मंदाना के हाथ में डायमंड रिंग देख फैंस ने अंदाजा लगाया था कि उन्होंने सगाई कर ली है. इस पर कई तरह की बातें होने लगीं. अब तेलुगु360 की रिपोर्ट के मुताबिक, जब रश्मिका अपनी फिल्म ‘थामा’ के प्रमोशन में पहुंचीं, तो उनसे विजय देवरकोंडा के साथ सगाई को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘इस बारे में हर कोई जानता है’.
सगाी पर क्या बोलीं रश्मिका मंदाना?
उनके इस जवाब ने फैंस की खुशी और बढ़ा दी है. हाल ही में ‘द गर्लफ्रेंड’ फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने भी रश्मिका को विजय का नाम लेकर छेड़ा था. उन्होंने कहा था, ‘वे प्री-रिलीज इवेंट के लिए आ रहा है’. ये सुनते ही रश्मिका अपनी हंसी नहीं रोक पाईं. इससे फैंस को और यकीन हो गया कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है. सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने सगाई कर ली है.
अगले साल शादी कर सकते हैं दोनों
साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब दोनों अगले साल फरवरी, 2026 में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी होगी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. दोनों कपल्स ने अभी शादी की तारीख को लेकर ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है. रश्मिका और विजय की जोड़ी टॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक मानी जाती है. दोनों ने साथ में सुपरहिट फिल्में ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ में काम किया है.
पहले रक्षित शेट्टी से हुई थी सगाई
इन फिल्मों से उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था. तभी से दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा शुरू हो गई थी. अब उनकी शादी की खबर ने फैंस को और ज्यादा खुश कर दिया है. बता दें, 2017 में रश्मिका मंदाना की सगाई पहले एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ हुई थी. लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया, जिसके बाद रश्मिका ने खुद को फिल्मों में बिजी कर लिया और अब विजय के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर फैंस भी खुश हैं.
