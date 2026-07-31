शूटिंग के दौरान रश्मिका मंदाना के साथ हुआ हादसा, डांस सीक्वेंस करते समय लगी गंभीर चोट; 6 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह

साउथ और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए एक बुरी खबर है. दरअसल, शुक्रवार को शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. बताया जा रहा है कि एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसी चोट लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत आराम करने की सलाह दी है.
खबरों के मुताबिक, उन्हें यह चोट उनकी आने वाली फिल्मों 'रणबाली' और 'मायसा' के लिए डांस और एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान लगी. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस के कूल्हे (हिप) के हिस्से में टेंडन पूरी तरह से अलग हो गया है. ऐसी चोट से उबरने में आमतौर पर लंबा समय लगता है और फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है. रश्मिका की जांच करने वाले डॉक्टर चोट की गंभीरता देखकर हैरान थे. उन्होंने बताया कि टेंडन को इस तरह का नुकसान आमतौर पर उन प्रोफ़ेशनल एथलीटों में देखा जाता है जो कड़ी फ़िज़िकल ट्रेनिंग करते हैं.
डॉक्टरों ने रश्मिका को कम से कम 6 हफ्ते तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है. साथ ही उन्हें एक स्पेशल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉलो करने के लिए कहा है. जिससे टेंडन सही तरीके से ठीक हो सके और पहले जैसी मजबूती वापस आ सके. रश्मिका की चोट की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.
डॉक्टरों ने सलाह दी है कि एक्ट्रेस अगले छह हफ़्तों तक कोई काम ना करें. साथ ही उन्हें कम से कम 6 हफ्ते तक बेड रेस्ट की सलाह दी है. इसके अलावा एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी प्लान किया है. ऐसे में इस चोट का असर रश्मिका के कई मौजूदा प्रोजेक्ट्स के शेड्यूल पर पड़ने की उम्मीद है. बता दें कि इन दिनों एक्ट्रेस कई भाषाओं में चार बड़ी फ़िल्मों पर काम कर रही हैं.
रश्मिका के चोट लगने की खबर आते ही फैंस चिंता में डूब गए हैं. साथ ही वो एक्ट्रेस के जल्दी ठीक होने के लिए दुआ भी कर रहे हैं. वहीं, एक्ट्रेस की टीम ने यकीन दिलाया है कि एक्ट्रेस शि इलाज और रेस्ट के बाद दोबारा सेट पर वापसी करेंगी.