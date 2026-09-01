'मैसा' के लिए उल्टी गिनती शुरू! रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म इस दिन देगी थिएटर में दस्तक, डेट हुई लॉक

रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. एक्ट्रेस की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मैसा’ की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. ये फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ है और अब रिलीज डेट सामने आने के बाद ऑडियंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. ‘मैसा’ को इंडिया की शुरुआती फीमेल-लेड पैन-इंडिया एक्शन फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. फिल्म में रश्मिका एक ऐसे किरदार में नजर आएंगी, जिसे उनके करियर के सबसे इंटेंस और दमदार अवतारों में गिना जा रहा है.
मेकर्स ने अब तक फिल्म से रश्मिका के कई लुक पोस्टर्स शेयर किए हैं, जिनमें उनका अंदाज काफी अलग और दमदार दिखाई दिया. इन झलकियों ने सोशल मीडिया पर भी खूब ध्यान खींचा है. रश्मिका अपने अलग-अलग किरदारों के लिए जानी जाती हैं. चाहे रोमांटिक रोल हो, इमोशनल कैरेक्टर या फिर एक्शन से भरपूर भूमिका, एक्ट्रेस ने हर बार कुछ नया करने की कोशिश की है.
‘मैसा’ में भी रश्मिका मंदाना का किरदार उनके अब तक के स्क्रीन अवतार से काफी अलग नजर आने वाला है. फिल्म की कहानी आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें इमोशन, एक्शन और थ्रिल का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलेगा. फिल्म की रिलीज डेट शेयर करते हुए रश्मिका ने सोशल मीडिया पर अपने किरदार की एक इंटेंस झलक भी दिखाई. इसके बाद से फैंस फिल्म की कहानी और उनके किरदार को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.
रश्मिका की बात करें तो पिछले कुछ समय में एक्ट्रेस ने अपने काम के साथ-साथ अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं. उनकी हिप इंजरी के बाद शूटिंग और फिटनेस रूटीन को लेकर भी फैंस उनके लिए काफी परेशान रहे हैं. हालांकि, ‘मैसा’ में उनका दमदार एक्शन अवतार देखकर इतना जरूर साफ है कि एक्ट्रेस अपने काम को लेकर काफी मेहनती हैं.
‘मैसा’ को अनफॉर्मुला फिल्म्स के बैनर तले तैयार किया गया है, जबकि फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुल्ले ने किया है. अब 27 नवंबर 2026 का इंतजार है, जब रश्मिका बड़े पर्दे पर अपने इस नए और इंटेंस अवतार के साथ ऑडियंस के सामने होंगी.