'मैसा' के लिए उल्टी गिनती शुरू! रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म इस दिन देगी थिएटर में दस्तक, डेट हुई लॉक

रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. एक्ट्रेस की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मैसा’ की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. ये फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ है और अब रिलीज डेट सामने आने के बाद ऑडियंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. ‘मैसा’ को इंडिया की शुरुआती फीमेल-लेड पैन-इंडिया एक्शन फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. फिल्म में रश्मिका एक ऐसे किरदार में नजर आएंगी, जिसे उनके करियर के सबसे इंटेंस और दमदार अवतारों में गिना जा रहा है.