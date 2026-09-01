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'मैसा' के लिए उल्टी गिनती शुरू! रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म इस दिन देगी थिएटर में दस्तक, डेट हुई लॉक

Rashmika Mandanna Mysaa Release Date: रश्मिका मंदाना की मटअवेटेड फिल्म 'मैसा' का फैंस पिछले काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, मेकर्स ने हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 01, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:57 PM IST
'मैसा' के लिए उल्टी गिनती शुरू! रश्मिका मंदाना की एक्शन फिल्म इस दिन देगी थिएटर में दस्तक, डेट हुई लॉक

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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