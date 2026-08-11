बेहद डरावना है सब कुछ... सेट से रश्मिका ने शेयर की थी विजय की धुंधली फोटो, अब खोला बड़ा राज

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Ranabaali: साउथ और बॉलीवुड की 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. कुछ समय पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुईं रश्मिका अब तेजी से रिकवर कर रही हैं और जल्द ही कैमरे के सामने लौटने वाली हैं. रश्मिका की इस वापसी से न केवल उनके फैंस खुश हैं, बल्कि साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और उनकी फिल्म 'रणबाली' के मेकर्स ने भी बड़ी राहत की सांस ली है. रश्मिका की रिकवरी के साथ ही अब फिल्म की रिलीज डेट भी लगभग पक्की हो गई है.
आपको बता दें कि कुछ समय पहले अपनी अपकमिंग फिल्म 'मीसा' की शूटिंग के दौरान एक इंटेंस डांस सीक्वेंस करते हुए रश्मिका मंदाना गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. उन्हें राइट हिप में 'कम्प्लीट टेंडन डिटैचमेंट' हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें करीब छह हफ्ते के बेड रेस्ट और रिहैबिलिटेशन की सलाह दी थी. इस इंजरी की वजह से न सिर्फ 'मीसा' बल्कि विजय देवरकोंडा के साथ उनकी मच-अवेटेड फिल्म 'रणबाली' की शूटिंग भी रुक गई थी और फिल्म का शेड्यूल पूरी तरह गड़बड़ा गया था.
रश्मिका की वापसी क्यों है जरूरी?
'गल्टे' की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका अब फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन को पॉजिटिव रिस्पांस दे रही हैं और उनकी रिकवरी बहुत उत्साहजनक है. रश्मिका भी जल्द से जल्द सेट पर लौटने और अपना बाकी बचा काम पूरा करने के लिए बेताब हैं. यह खबर विजय देवरकोंडा के लिए किसी बूस्टर से कम नहीं है क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थीं. विजय 'रणबाली' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की तलाश में हैं और रश्मिका के साथ उनकी जोड़ी हमेशा ही ब्लॉकबस्टर रही है.
'रणबाली' के लिए विजय ने ली है कड़ी ट्रेनिंग
राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बन रही 'रणबाली' विजय देवरकोंडा के करियर की अब तक की सबसे कठिन फिल्मों में से एक मानी जा रही है. इस रोल के लिए विजय ने घुड़सवारी, कॉम्बैट टेक्नीक्स और हथियार चलाने की कड़ी ट्रेनिंग ली है. कुछ समय पहले रश्मिका ने सेट से विजय की एक धुंधली फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि टीम जो बना रही है वह बेहद डरावना है, जिसने फैंस की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी थी.
इस दिन रिलीज हो सकती है विजय-रश्मिका की 'रणबाली'
रश्मिका की रिकवरी अब ट्रैक पर है, इसलिए मेकर्स भी अब फिल्म को समय पर पूरा करने के लिए ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं. इंडिया टुडे की खबर की मानें तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो मेकर्स ने 'रणबाली' को 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने का मन बना लिया है. विजय देवरकोंडा के लिए यह बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने का सबसे बड़ा मौका हो सकता है क्योंकि उनके साथ रश्मिका जैसी स्टार पावर और उनकी रील और रियल लाइफ केमिस्ट्री फिल्म के साथ जुड़ी हुई है.