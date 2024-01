Rashmika Mandanna ने पुलिस को कहा थैंक्यू, डीपफेक केस का आरोपी अरेस्ट होने के बाद बोलीं- लड़कियों और लड़कों अगर...

Rashmika Mandanna Deepfake Video Case: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का कुछ दिनों पहले एक डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें एक्ट्रेस के चेहरे को एक ब्रिटिश इंफ्यूलेंसर जारा पटेल के साथ मोर्फ्ड किया था. डीपफेक वीडियो वायरल होने के बाद रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने पुलिस से मदद मांगी थी और इस मामले में 10 नवंबर को FIR दर्ज कराई थी. पुलिस ने भी रश्मिका मंदाना डीपफेक केस पर कार्रवाई करते हुए अब एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. आरोपी के अरेस्ट होने के बाद रश्मिका मंदाना ने पुलिस को शुक्रिया कहते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

रश्मिका मंदाना ने पुलिस का किया शुक्रिया

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Deepfake) ने डीपफेक मामले में पुलिस को मिली सफलता पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया है. रश्मिका ने लिखा- इस केस के आरोपी को पड़ने के लिए दिल्ली पुलिस आपका धन्यवाद. मैं उन लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मेरी मदद की. सभी लड़के और लड़कियां- इस बात को समझें अगर आपकी तस्वीर का इस्तेमाल किसी तरह से किया जा रहा है तो यह गलत है. इस बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका ऐसे केस में कौन साथ दे सकता है.

Expressing my heartfelt gratitude to @DCP_IFSO Thank you for apprehending those responsible.

Feeling truly grateful for the community that embraces me with love, support and shields me.

Girls and boys - if your image is used or morphed anywhere without your consent. It…

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) January 20, 2024