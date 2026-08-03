Add Zee Business As A Preferred Source
App

डांस करते-करते रश्मिका मंदाना को हुई हिप इंजरी, कई दिनों तक रहीं गायब; अब बताया कैसी है तबीयत

Rashmika Mandanna Shares Health Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने 'मैसा' के लिए एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हिप इंजरी के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वह गायब क्यों थीं और इस दर्द से कैसे निपट रही हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 03, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:43 PM IST
डांस करते-करते रश्मिका मंदाना को हुई हिप इंजरी, कई दिनों तक रहीं गायब; अब बताया कैसी है तबीयत

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डांस करते-करते रश्मिका मंदाना को लगी गंभीर चोट, कई दिनों तक रहीं गायब
2
3
4
5