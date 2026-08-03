डांस करते-करते रश्मिका मंदाना को हुई हिप इंजरी, कई दिनों तक रहीं गायब; अब बताया कैसी है तबीयत

Rashmika Mandanna Shares Health Update: फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने आखिरकार अपनी हिप इंजरी के बाद फैंस को हेल्थ अपडेट भी दिया है, जिसकी वजह से इस साल की शुरुआत में उनका काम रुक गया था. कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि 'मैसा' के लिए एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें हिप में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद अब हसीना ने खुद अपने ठीक होने की खबर दी है.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी फिल्म 'मैसा' के सेट पर घायल होने की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर वापसी की है और अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है. काफी समय से गायब रहने के बाद, रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखा और बताया कि वह अब रिकवरी की राह पर हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी लगातार तीसरी चोट से जूझ रही हैं और उन्हें अब अपने शरीर को मशीन के बजाय एक इंसान की तरह ट्रीट करना सीखना होगा.
रश्मिका ने अपनी चोट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उनके राइट हिप (Right Hip) का एक टेंडन (Tendon) अपनी जगह से अलग हो गया है, जिसे दोबारा जुड़ने में समय लगेगा. यह गंभीर चोट फिल्म के एक डांस शूट के दौरान लगी थी. एक्ट्रेस ने इस फिल्म को अपने करियर की अब तक की सबसे 'दमदार' (Aggressive) फिल्म करार दिया है.
अपनी सेहत के बारे में बताते हुए रश्मिका ने कहा कि हालांकि उन्हें दर्द है, लेकिन यह असहनीय नहीं है. उन्होंने इसे भगवान द्वारा दिया गया एक 'जबरन अवकाश' माना है. रिकवरी के दौरान वह घर पर पहेलियां सुलझा रही हैं. उन्होंने यह भी शेयर किया कि वर्कआउट न कर पाने के कारण वह आजकल काफी मीठा खा रही हैं और खुद को 'डेजर्ट मॉन्स्टर' (Dessert Monster) महसूस कर रही हैं.
रश्मिका की अपकमिंग फिल्म 'मैसा' एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसका निर्देशन रवींद्र पुल्ले कर रहे हैं. इस फिल्म में भारत का पहला महिला-नेतृत्व वाला अंडरवाटर फाइट सीक्वेंस दिखाया जाएगा. फिल्म में रश्मिका एक बहुत ही हिंसक और उग्र अवतार में नजर आएंगी. यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.