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20 घंटे पानी के अंदर रहीं रश्मिका मंदाना, एक्शन क्वीन बनने की तैयारी में हैं एक्ट्रेस, ग्लैमर और स्टंट से मचाएंगी धमाल

Rashmika Mandanna Underwater Scene: रश्मिका मंदाना ने अपनी पैन-इंडिया फिल्म 'मैसा' के लिए एक खास अंडरवॉटर फाइट सीक्वेंस शूट किया है. खबरों के मुताबिक, ये इंडियन सिनेमा का पहला फीमेल-लीड अंडरवॉटर एक्शन सीन है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 09, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:36 PM IST
20 घंटे पानी के अंदर रहीं रश्मिका मंदाना, एक्शन क्वीन बनने की तैयारी में हैं एक्ट्रेस, ग्लैमर और स्टंट से मचाएंगी धमाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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