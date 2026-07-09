/20 घंटे पानी के अंदर रहीं रश्मिका मंदाना, एक्शन क्वीन बनने की तैयारी में हैं एक्ट्रेस, ग्लैमर और स्टंट से मचाएंगी धमाल

अपनी क्यूट स्माइल और शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली रश्मिका मंदाना अब एक नए और खतरनाक अवतार में नजर आने वाली हैं. रश्मिका ने अब तक कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा करने जा रही हैं, जो उनके करियर के सबसे अलग एक्सपीरियंस में से एक बताया जा रहा है. उनकी अपकमिंग पैन-इंडिया फिल्म 'मैसा' में फैंस को उनका जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा. फिल्म 'मैसा' में रश्मिका का एक खास अंडरवॉटर एक्शन सीन देखने को मिलेगा, जिसमें वो पानी के अंदर दुश्मनों से मुकाबला करती नजर आएंगी.