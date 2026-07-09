/20 घंटे पानी के अंदर रहीं रश्मिका मंदाना, एक्शन क्वीन बनने की तैयारी में हैं एक्ट्रेस, ग्लैमर और स्टंट से मचाएंगी धमाल

अपनी क्यूट स्माइल और शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली रश्मिका मंदाना अब एक नए और खतरनाक अवतार में नजर आने वाली हैं. रश्मिका ने अब तक कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा करने जा रही हैं, जो उनके करियर के सबसे अलग एक्सपीरियंस में से एक बताया जा रहा है. उनकी अपकमिंग पैन-इंडिया फिल्म 'मैसा' में फैंस को उनका जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलेगा. फिल्म 'मैसा' में रश्मिका का एक खास अंडरवॉटर एक्शन सीन देखने को मिलेगा, जिसमें वो पानी के अंदर दुश्मनों से मुकाबला करती नजर आएंगी.
इस सीन को लेकर फिल्म के मेकर्स ने शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. खबरों के अनुसार, इस मुश्किल सीन को शूट करने के लिए रश्मिका ने दो दिनों में करीब 20 घंटे पानी के अंदर बिताए. इतनी मेहनत से साफ है कि एक्ट्रेस ने अपने किरदार को दमदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.
रश्मिका ने भी इस शूटिंग को अपने करियर का सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि वो कुछ समय से इसी खास शूट में बिजी थीं और ये उनके लिए बेहद अलग और यादगार एक्सपीरियंस रहा है. एक्ट्रेस ने कहा कि इस सीन को करने के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे क्रेजी चीजों में से एक कर ली है. रश्मिका का ये जुनून दिखाता है कि वो अब सिर्फ रोमांटिक या ग्लैमरस किरदारों तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि एक्शन रोल्स में भी अपनी पहचान बनाना चाहती हैं.
फिल्म 'मैसा' की कहानी भी काफी अलग बताई जा रही है. रवींद्र पुल्ले के निर्देशन में बन रही ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होने के साथ-साथ इमोशनल कहानी भी है. फिल्म में आदिवासी इलाकों और वहां की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं को दिखाया जाएगा. दमदार कहानी, शानदार विजुअल्स और रश्मिका का नया रॉ अवतार इस फिल्म को खास बनाते हैं. इसलिए फिल्म को लेकर दर्शकों में अभी से काफी एक्साइटेड देखने को मिल रहे हैं.
'मैसा' से रश्मिका मंदाना अपने फैंस को कुछ नया और बड़ा देने की तैयारी में हैं. अंडरवॉटर फाइट सीक्वेंस से लेकर उनके नए एक्शन अंदाज तक, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं. साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल हो चुकी 'मैसा' से उम्मीद की जा रही है कि ये रश्मिका के करियर के लिए टॉर्निंग प्वाइंट साबित होगी.