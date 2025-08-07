नई फिल्म में पॉलीटिशियन बनेंगी रश्मिका मंदाना? सफेद साड़ी में वायरल हुई फोटो

Rashmika Mandanna dons a crisp saree: रश्मिका मंदाना का नया लुक सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि ये उनके अपकमिंग फिल्म का हिस्सा हो सकता है.
Trending Photos
साउथ इंडियन स्टार रश्मिका मंदाना की एक फोटो इंटरनेट पर वायरल है. इस फोटो में वो एक पॉलिटिशियन वाले लुक में दिखाई दे रही हैं. उनके इस अवतार को देख सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस साड़ी पहने हुए आदेश देने की मुद्रा में दिख रही हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रश्मिका किसी फिल्म या वेबसीरीज में दमदार किरदार निभाने जा रही हैं. इस पर अभी कोई अपडेट नहीं आई है. कहा जा रहा है कि यह उनकी नई सीरीज या फिल्म जो पावर और पॉलिटिक्स पर बेस्ड होगी, उससे ही लिया गया है. इसे देखकर ऐसा लग रहा कि वो किसी मीटिंग की तैयारी में हैं.
रश्मिका का नया लुक?
एक सोर्स ने बताया कि यह रश्मिका मंदाना का सिर्फ नया लुक नहीं है. यह एक बोल्ड स्टेटमेंट है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए. इसमें कुछ खास बात है. आपको किसी बड़ी घोषणा का इंतजार करना चाहिए, जो उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी हो सकती है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो 'एनिमल' फेम एक्ट्रेस की आने वाली फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' 5 सितंबर को रिलीज होगी. इसे राहुल रविंद्रन ने डायरेक्ट किया है. इसमें दीक्षित शेट्टी लीड रोल में हैं. इसके अलावा, एक्ट्रेस के पास 'थामा' भी है. इसमें वो आयुष्मान खुराना के अपोजिट दिखाई देंगी. इसे 'मुंज्या' फेम आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट करेंगे. इसमें एक इतिहासकार की कहानी होगी, जो पुरानी पांडुलिपियों से एक वैंपायर के रहस्य को उजागर करता है.
इसके साथ ही रश्मिका एक इमोशनल एक्शन-थ्रिलर 'मायसा' में भी दिखाई देंगी, जिसमें वो गोंड समुदाय की महिला का रोल प्ले करेंगी. इस फिल्म को रविंद्र पुले डायरेक्ट करेंगे. फिल्म के प्रोड्यूसर अजय और अनिल होंगे.
