रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा हनीमून फोटो वायरल, बाहों में बाहे डाले बेहद रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल, PHOTO

Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Romantic Pic: साउथ इंडस्ट्री के फेमस कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शाही शादी के बाद अब हनीमून पर निकल चुके हैं. सोशल मीडिया पर कपल की एक रोमांटिक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों बेहद करीब नजर आ रहे हैं.
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Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Romantic Pic: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंधे थे. लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर फैंस को सबसे बड़ा सरप्राइज दिया. हर तरफ रश्मिका-विजय के वेडिंग लुक की चर्चा रही और खूब तारीफें भी हुईं. शादी में रश्मिका और विजय सोने में लदे हुए थे और फिर इनकी प्री-वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरों ने भी फैंस का पूरा ध्यान खींचा. शादी-रिसेप्शन के बाद अब दोनों थाईलैंड के समुई में हनीमून मना रहे हैं. वहां से कपल की बेहद रोमांटिक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.
सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों बेहद रोमांटिक नजर आ रहे हैं और एक-दूसरे में खोए हुए हैं. वायरल हो रही फोटो में रश्मिका और विजय सीढ़ी पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक-दूसरे को हग किए हुए हैं. फोटो में विजय ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आ रहे हैं. वहीं रश्मिका खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट वाली ड्रेस में दिख रही हैं.
इस तस्वीर में दोनों के बैकग्राउंड में हरे-भरे और घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं. फैंस अपने फेवरेट कपल की तस्वीर देखने के बाद अब सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स कमेंट में रश्मिका-विजय को इंडस्ट्री का सबसे प्यारा कपल बता रहे हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा थाईलैंड में एक प्राइवेट विला में रुके हुए थे. ये एक खूबसूरत नजारे वाली प्रॉपर्टी थी, जिससे समुद्र का शानदार नजारा देखने को मिल रहा है. दोनों ने किसी लग्जरी रिसॉर्ट की जगह ये विला इसलिए चुना, ताकि वह आराम से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकें. वायरल फोटो पर अब रश्मिका-विजय के फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
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