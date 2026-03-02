पति विजय देवरकोंडा का हाथ थामे गांव पहुंचीं रश्मिका मंदाना, कपल के लुक पर फिदा हुए फैंस, PHOTOS

Rashmika Mandanna-Vijay Devarakonda New Photo: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) शादी के बाद हाल ही में एक नए वीडियो में अपने पैतृक गांव थुम्मनपेट में नजर आए हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब नजर आए.
Trending Photos
Rashmika Mandanna-Vijay Devarakonda New Photo: साउथ इंडस्ट्री के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कपल हाल ही में 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधा है. शादी के बाद विजय-रश्मिका बीते दिन पैप्स के सामने भी आए थे. इस दौरान दोनों काफी खुश दिखाई दिए. अब हाल ही विजय अपनी पत्नी रश्मिका के साथ तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले के बालमूर मंडल में अपने पैतृक गांव थुम्मनपेट पहुंचे. इस दौरान की उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है. जिसमें विजय अपने पैतृक गांव थुम्मनपेट में नजर आ रहे है. नए शादीशुदा जोड़े ने अपने नए फार्म हाउस में गृह प्रवेश की रस्म की और श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत में भी हिस्सा लिया. इस दौरान परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में गांव वाले नजर आ रहे हैं. रश्मिका-विजय के फैंस थुम्मनपेट में इकट्ठा हुए, जिससे गांव में जश्न का माहौल बन गया. इस दौरान कपल एक-दूसरे का हाथ थामने नजर आया. विजय हल्के हरे रंग का कुर्ता पहने दिखे, जबकि रश्मिका गहरे नीले रंग की पारंपरिक रेशमी साड़ी पहने नजर आईं.
बता दें कि पॉपुलर स्टार कपल रश्मिका-विजय 4 मार्च को हैदराबाद में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए रिसेप्शन देने वाले हैं. इस वेडिंग रिसेप्शन को लेकर कपल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि देशभर में शादी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट को देखते हुए और प्रशासन से बातचीत के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया है.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में एंट्री सिर्फ खास मेहमानों की ही होगी. रिसेप्शन में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कपल ने अपने बयान में कहा कि 'विरोश वेडिंग रिसेप्शन पूरी तरह से इनविटेशन-ओनली रहेगा. हम सभी फैंस और मेहमानों से सुरक्षा इंतजामों में सहयोग करने की अपील करते हैं.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने रिसेप्शन के आसपास भीड़ बढ़ने, ट्रैफिक जाम और सिक्योरिटी से जुड़ी परेशानियों की आशंका जताई थी. इसके के चलते कपल को कड़े इंतजाम की सलाह दी गई है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.