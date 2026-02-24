दो फिल्में, 8 साल का रोमांस और अब ग्रैंड वेडिंग... ऐसे चुपचाप शुरू हुई ‘विरोश’ की लव स्टोरी, इस दिन उदयपुर में गूंजेगी शहनाई

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Love Story: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 2 फिल्मों में साथ काम किया. उनकी पहली फिल्म ‘गीता गोविंदम’ (2018) थी. इसके बाद दोनों ‘डियर कॉमरेड’ (2019) में साथ नजर आए. फैंस को उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी बेहद पसंद आई. इसी दौरान दोनों की नजदीकियों को लेकर भी चर्चाएं होने लगी. हालांकि, दोनों ने हमेशा अपने रिश्तों को दुनिया से छिपा कर रखा और अब 8 साल बाद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे हैं, जिसको लेकर उनक फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

फैंस ने दोनों के रिश्ते को एक बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया ‘विरोश’, जिसको अब रश्मिका और विजय ने भी अपना लिया है. करीब 8 साल से चल रही अफवाहों और चुप्पी के बाद आखिरकार रश्मिका और विजय ने अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया. जिस समय का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो भी अब सच होने जा रही है. दोनों 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और दोमों ने अपनी शादी को खास नाम दिया है, ‘विरोश की शादी’ (The Wedding of VIROSH). हालांकि, उन्होंने अभी तक शादी की तारीख और जगह नहीं बताई.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई थी लव स्टोरी की शुरुआत?

लेकिन फैंस ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में दोनों सात फेरे लेंगे. उनकी लव स्टोरी की शुरुआत साल 2018 में फिल्म ‘गीता गोविंदम’ (Geetha Govindam) के सेट से हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और दर्शकों को उनकी जोड़ी बेहद पसंद आई. पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखने की ख्वाहिश करने लगे. इस फिल्म के बाद दोनों तेलुगु सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिने जाने लगे और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई.

दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल, 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर इतिहास रचने के 4 दिन बाद किया बड़ा धमाका, चंद घंटों में बटोरे 1.8 मिलियन व्यूज

8 साल से कर रहे थे एक-दूसरे को डेट

इसके बाद दोनों 2019 में फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ (Dear Comrade) में फिर साथ नजर आए. इस फिल्म में भी उनकी जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिला. हालांकि, फिल्मों के साथ-साथ उनकी ऑफ स्क्रीन दोस्ती भी चर्चाओं का हिस्सा बन गई. दोनों को कई बार डिनर, वेकेशन और इंडस्ट्री इवेंट्स में साथ देखा गया. हर बार जब उनसे रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताया और कभी खुलकर कुछ नहीं कहा. फिर भी फैंस को हमेशा यकीन रहा कि दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है.

फैंस के सामने कंफर्म की शादी

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों और वीडियोज पर खूब प्यार बरसाया जाता था. फैंस ने उनके नाम को जोड़कर ‘विरोश’ (VIROSH) नाम दिया, जो धीरे-धीरे ट्रेंड करने लगा. साल 2025 के आखिर में उनकी सगाई की खबरें सामने आईं. बाद में विजय की टीम ने सगाई कंफर्म कर दी. आखिरकार दोनों ने एक साथ सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर अपनी शादी की खबरों को भी कंफर्म कर दिया. उन्होंने लिखा, ‘हमारे डियरेस्ट फैंस, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, अपने लिए कुछ चुनते, आप लोगों ने पहले से सब चुन लिया था’.

बड़ी सादगी से होगी दोनों की शादी

उन्होंने आगे लिखा, ‘इतने प्यार से आप लोगों ने हमें एक नाम दिया. आप लोगों ने हमें ‘विरोश’ कहा. इसलिए आज पूरे दिल से, हम तुम्हारे सम्मान के साथ अपने इस नाम को अपना रहे हैं. हम इसे नाम देना चाहते हैं ‘VIROSH की शादी’’. उन्होंने आगे लिखा, ‘हमें इतने प्यार के साथ बांधे रखने के लिए धन्यवाद. आप हमेशा हमारा हिस्सा हैं. बहुत सारा प्यार और हग्स!’. इस इमोशनल मैसेज ने फैंस की आंखें नम कर दीं. बताया जा रहा है कि दोनों की शादी उदयपुर में सादगी से होगी, जहां सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे.