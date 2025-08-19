हाल ही में साउथ के जाने माने स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को एक इवेंट में साथ में देखा गया. दोनों को साथ में देखने के बाद लोगों ने इनके रिश्ते में होने के कयास फिर से लगाने हैं. बीते दिन रविवार 17 अगस्त को दोनों न्यूयॉर्क शहर में हुई 43वीं इंडिया डे परेड में साथ नजर आए थे. जैसे ही दोनों साथ दिखे. सोशल मीडिया पर इनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गईं.इससे पहले भी दोनों अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की.हमेशा बताया कि दोनों अच्छे दोस्त हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज

43वीं इंडिया डे परेड में रश्मिका और विजय की कई फोटोज और वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिाया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस दौरान विजय को रश्मिका का खास ख्याल रखते हुए भी देखा गया. यही वजह है कि फैंस फिर से मान बैठे कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.कैमरे ने रश्मिका और विजय का एक क्यूट मोमेंट भी देखा जा सकता है. जब दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं.

The wait is over

Couple cuteness overload pic.twitter.com/2Hdup9tnAM — THE (TheDEVERA_fan) August 18, 2025

बता दें कि विजय देवरकोंडा हाल ही में स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘किंगडम’ में नजर आए थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं रश्मिका मंदाना आखिरी बार फिल्म ‘कुबेरा’ में दमदार अवतार में नजर आई थीं.फिल्म में धनुष भी अहम भूमिका में थे.