शादी के बाद ये होगी रश्मिका-विजय की साथ में पहली फिल्म, 7 साल पहले दे चुके 2 रोमांटिक ब्लॉकबस्टर, अब फैंस को है तीसरी का इंतजार

Rashmika-Vijay First Film After Marriage: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की. दोनों की शादी पारंपरिक तेलुगुऔर कोडावा रीति-रिवाजों से हुई. परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में ये खास दिन और भी यादगार बन गया. शादी की तस्वीरें कपल ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया. फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.

शादी के बाद अब दोनों अपने-अपने काम पर लौटने की तैयारी में हैं. खास बात ये है कि दोनों 7 साल बाद एक बार फिर साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. जी हां, दोनों जल्द ही राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘रणबाली’ में साथ नजर आएंगे, जिसमें आजादी के दौर की अनकही सच्चाई दिखाई जाएगी. इस फिल्म का ऐलान 26 जनवरी को किया गया था, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ये शादी के बाद दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी.

7 साल बाद साथ दिखेंगे रश्मिका-विजय

इससे पहले दोनों सिर्फ 2 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जो 7 साल पहले आी थीं. ऐसे में फैंस उनकी इस नई फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और दोनों को बड़े पर्दे पर साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म ‘रणबाली’ का ऐलान इसी साल 26 जनवरी को किया गया था. विजय ने इंस्टाग्राम पर पहला लुक शेयर करते हुए बताया था कि फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये एक बड़े स्केल पर बनी पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसका टीजर लोगों को खूब पसंद आया.

टीजर को मिला फैंस का बेहद प्यार

विजय ने इस टीजर को शेयर करते हुए लिखा था, ‘ब्रिटिश उसे ‘सैवेज’ कहते थे, मैं इससे असहमत नहीं हूं. वो हमारा ‘सैवेज’ था. पेश है एकमात्र ‘रणबली’ और हमारे इतिहास की वह सच्चाई, जिसे दबाने की कोशिश की गई’. फिल्म में विजय एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी रणबली का किरदार निभा रहे हैं, जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होता है. वहीं, रश्मिका जयम्मा के किरदार में नजर आएंगी, जो कहानी की इमोशनल ताकत मानी जा रही है. दोनों के किरदार कहानी को अलग गहराई देते हैं.

हॉलीवुड स्टार भी होंगे इस फिल्म का हिस्सा

खास बात ये है कि इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू भी अहम भूमिका में हैं. वे इसमें सर थियोडोर हेक्टर नाम के विलेन का किरदार निभा रहे हैं. उनके किरदार को काफी सख्त और निर्दयी दिखाया गया है. कहानी में उनका सामना रणबली से होगा, जो फिल्म को और रोमांचक बना देगा. ऐक्शन, इमोशन और इतिहास का मेल इस फिल्म को खास बनाता है. ‘रणबाली’ की कहानी 19वीं सदी के भारत की सच्ची घटनाओं से इंस्पायर बताई जा रही है. ये दौर 1854 से 1878 के बीच का है, जब देश पर ब्रिटिश शासन था.