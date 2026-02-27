Advertisement
trendingNow13124056
Hindi Newsबॉलीवुडशादी के बाद ये होगी रश्मिका-विजय की साथ में पहली फिल्म, 7 साल पहले दे चुके 2 रोमांटिक ब्लॉकबस्टर, अब फैंस को है तीसरी का इंतजार

शादी के बाद ये होगी रश्मिका-विजय की साथ में पहली फिल्म, 7 साल पहले दे चुके 2 रोमांटिक ब्लॉकबस्टर, अब फैंस को है तीसरी का इंतजार

Rashmika-Vijay First Film: विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध चुके हैं और अब दोनों जल्द ही बड़े पर्दे पर भी साथ नजर आने वाले हैं. जी हां, इस फिल्म को उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं, जो एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. खास बात ये है कि दोनों 7 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashmika-Vijay First Film After Marriage
Rashmika-Vijay First Film After Marriage

Rashmika-Vijay First Film After Marriage: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की. दोनों की शादी पारंपरिक तेलुगुऔर कोडावा रीति-रिवाजों से हुई. परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में ये खास दिन और भी यादगार बन गया. शादी की तस्वीरें कपल ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया. फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.

शादी के बाद अब दोनों अपने-अपने काम पर लौटने की तैयारी में हैं. खास बात ये है कि दोनों 7 साल बाद एक बार फिर साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. जी हां, दोनों जल्द ही राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘रणबाली’ में साथ नजर आएंगे, जिसमें आजादी के दौर की अनकही सच्चाई दिखाई जाएगी. इस फिल्म का ऐलान 26 जनवरी को किया गया था, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ये शादी के बाद दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

Add Zee News as a Preferred Source

7 साल बाद साथ दिखेंगे रश्मिका-विजय

इससे पहले दोनों सिर्फ 2 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जो 7 साल पहले आी थीं. ऐसे में फैंस उनकी इस नई फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और दोनों को बड़े पर्दे पर साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म ‘रणबाली’ का ऐलान इसी साल 26 जनवरी को किया गया था. विजय ने इंस्टाग्राम पर पहला लुक शेयर करते हुए बताया था कि फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये एक बड़े स्केल पर बनी पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसका टीजर लोगों को खूब पसंद आया. 

रश्मिका-विजय के बाद इस कपल ने दिया शादी का बड़ा सरप्राइज, अब फैंस को है 6 मार्च का इंतजार, जानें कौन है ये मिस्ट्री कपल?

टीजर को मिला फैंस का बेहद प्यार 

विजय ने इस टीजर को शेयर करते हुए लिखा था, ‘ब्रिटिश उसे ‘सैवेज’ कहते थे, मैं इससे असहमत नहीं हूं. वो हमारा ‘सैवेज’ था. पेश है एकमात्र ‘रणबली’ और हमारे इतिहास की वह सच्चाई, जिसे दबाने की कोशिश की गई’. फिल्म में विजय एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी रणबली का किरदार निभा रहे हैं, जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होता है. वहीं, रश्मिका जयम्मा के किरदार में नजर आएंगी, जो कहानी की इमोशनल ताकत मानी जा रही है. दोनों के किरदार कहानी को अलग गहराई देते हैं. 

हॉलीवुड स्टार भी होंगे इस फिल्म का हिस्सा

खास बात ये है कि इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू भी अहम भूमिका में हैं. वे इसमें सर थियोडोर हेक्टर नाम के विलेन का किरदार निभा रहे हैं. उनके किरदार को काफी सख्त और निर्दयी दिखाया गया है. कहानी में उनका सामना रणबली से होगा, जो फिल्म को और रोमांचक बना देगा. ऐक्शन, इमोशन और इतिहास का मेल इस फिल्म को खास बनाता है. ‘रणबाली’ की कहानी 19वीं सदी के भारत की सच्ची घटनाओं से इंस्पायर बताई जा रही है. ये दौर 1854 से 1878 के बीच का है, जब देश पर ब्रिटिश शासन था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Vijay DeverakondaRashmika Mandanna

Trending news

महाराष्ट्र: राज्यसभा सीट पर संग्राम, NCP या शिवसेना यूबीटी? MVA में बढ़ी खींचतान
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: राज्यसभा सीट पर संग्राम, NCP या शिवसेना यूबीटी? MVA में बढ़ी खींचतान
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?