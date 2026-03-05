'हर कोई बस प्यार में...' ग्रैंड रिसेप्शन के बाद न्यूली वेड रश्मिका मंदाना-विजय का पोस्ट, दिखाया पार्टी का अंदर का नजारा

Rashmika Vijay Reception Inside VIDEO: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने हैदराबाद में 4 मार्च को ग्रैंड रिसेप्शन दिया. जिसमें साउथ के सितारों के अलावा बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां पहुंचीं. अपने इस रिसेप्शन का एक्ट्रेस और एक्टर ने अब इनसाइड वीडियो शेयर किया है. जिसमें ये दोनों सितारे हाथों में हाथ डाले एक साथ एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो आते ही मिनटों में वायरल हो गया.

रश्मिका-विजय किलर लुक

रिसेप्शन में रश्मिका ने प्लेन सुर्ख रेड कलर की साड़ी गोल्डन और ब्लैक बॉर्डर वाली पहनी थी. गले में हैवी सोने का हार और सोने के बड़े-बड़े झुमके के अलावा हाथ में हथफूल भी पहना हुआ है. बालों को बांधकर चोटी बनाई हुई है. इसके साथ ही विजय फुल साउथ इंडियन स्टाइल में सफेद कलर का धोती कुर्ता पहने अपनी बीवी का हाथ पकड़े पपाराजी के सामने आते हुए नजर आए.

रश्मिका का पोस्ट

इस रिसेप्शन के खूबसूरत इनसाइड वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लंबा पोस्ट लिखा. रश्मिका ने लिखा- '4 मार्च रिसेप्शन ईवनिंग. बीते ये दो हफ्ते खुशियों भरे रहे. हर दिन, हर इवेंट और हर मोमेंट..हर कोई बस प्यार में लबालब था. बिगेस्ट लव और किसेस...ग्रैटीट्यूड. विद लव विजय और रश्मिका.'

फैंस कर रहे कमेंट

इन दोनों के इस रॉयल लुक वाले वीडियो को देख फैंस गद-गद हो गए. वो लगातार सोशल मीडिया पर इन दोनों को बधाई दे रहे हैं और लुक की भी तारीफ कर रहे हैं. विजय और रश्मिका का ये किलर लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

पहुंचे ये सितारे

विजय और रश्मिका ने हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी थी. जिसमें बॉलीवुड से मृणाल ठाकुर, कृति सेनन और करण जौहर पहुंचे थे. इसके अलावा साउथ के सारे दिग्गज सितारे इस न्यूली वेड कपल को विश करने गए थे. आपको बता दें, इस कपल ने 26 फरवरी को उदयपुर के पैलेस में शानदार शादी की थी. जिसके बाद रिसेप्शन हैदराबाद में रखा.