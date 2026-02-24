Advertisement
trendingNow13121477
Hindi Newsबॉलीवुडविजय देवरकोंडा से पहले इस एक्टर के प्यार में थीं रश्मिका, शादी की दहलीज पर टूटी सगाई, जानें कौन थे एक्ट्रेस के एक्स मंगेतर

विजय देवरकोंडा से पहले इस एक्टर के प्यार में थीं रश्मिका, शादी की दहलीज पर टूटी सगाई, जानें कौन थे एक्ट्रेस के एक्स मंगेतर

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरों के अनुसार एक्ट्रेस जल्द ही एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. वहीं इस बीच उनके पुराने रिलेशनशिप चर्चा में हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विजय देवरकोंडा से पहले इस एक्टर के प्यार में थीं रश्मिका, शादी की दहलीज पर टूटी सगाई, जानें कौन थे एक्ट्रेस के एक्स मंगेतर

रश्मिका मंदाना साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. इन दिनों वह अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं, खबरों की माने तो एक्ट्रेस जल्द ही विजय देवरकोंडा संग शादी रचाने वाली हैं. इसी बीच उनके पुराने रिलेशनलशिप फिर से सुर्खियों में है. दरअसल रश्मिका की पहले सगाई हो चुकी थी. लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई, आइए जानते हैं रश्मिका मंदाना की सगाई किससे हुई थी. 

रक्षित शेट्टी संग हुई थी सगाई 
रश्मिका की साल 2017 में कन्नड़ फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर रक्षित शेट्टी से सगाई हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2016 में फिल्म किरिक पार्टी के सेट पर हुई थी. इसी फिल्म से रश्मिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. रक्षित शेट्टी संग रश्मिका की सगाई काफी सुर्खियों में रही थी. रक्षित एक्ट्रेस से 13 साल बड़े थे. उस समय रश्मिका 21 साल और रक्षित शेट्टी 34 साल के थे. कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता टूट गया. 

रश्मिका और रक्षित की सगाई क्यों टूट गई? 
साल 2018 में दोनों अलग हो गए थे. खबरों के अनुसार रश्मिका और रक्षित की सगाई टूटने का कारण करियर के लक्ष्य अलग-अलग होना भी था. कई बार दोनों के बीच अनबन की खबरें आई थी. दोनों की सगाई टूटने की वजह कंपैटिबिलिटी इश्यूज बताया जाता है. रश्मिका ने कभी भी रक्षित संग ब्रेकअप और सगाई टूटने के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया.  

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

सगाई टूटने के बाद ट्रोल हुई थी रश्मिका 
सगाई टूटने के बाद रक्षित शेट्टी के फैंस ने रश्मिका मंदाना को काफी ट्रोल किया था. इस घटना के बाद रक्षित ने खुद रश्मिका का बचाव किया था. उन्होंने लोगों से उन्हें परेशान ना करने की अपील की थी. 

विजय बनें रश्मिका के दोस्त 
रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रक्षित शेट्टी के साथ ब्रेकअप के बाद वह काफी इमोशनली परेशान थी. उस दौरान उनकी फिल्म गीता गोविंदम की शूटिंग भी चल रही थी, इस फिल्म में उनके साथ विजय देवरकोंडा थे. इस दौरान विजय ने रश्मिका की मदद की थी उन्हें समझाया की उनके लिए अभी बहुत कुछ है. इसी फिल्म से दोनों की दोस्ती शुरू हुई. 

मोस्ट अवेटेड मूवी 'अल्फा' पर YRF का सबसे बड़ा फैसला, ठुकराई 215 करोड़ की डील!

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

entertainmentBollywood

Trending news

श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में बढ़ते नशे पर घिरी बीजेपी सरकार, AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में बढ़ते नशे पर घिरी बीजेपी सरकार, AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
Kerala News
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद