विजय देवरकोंडा से पहले इस एक्टर के प्यार में थीं रश्मिका, शादी की दहलीज पर टूटी सगाई, जानें कौन थे एक्ट्रेस के एक्स मंगेतर

रश्मिका मंदाना साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. इन दिनों वह अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं, खबरों की माने तो एक्ट्रेस जल्द ही विजय देवरकोंडा संग शादी रचाने वाली हैं. इसी बीच उनके पुराने रिलेशनलशिप फिर से सुर्खियों में है. दरअसल रश्मिका की पहले सगाई हो चुकी थी. लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई, आइए जानते हैं रश्मिका मंदाना की सगाई किससे हुई थी.

रक्षित शेट्टी संग हुई थी सगाई

रश्मिका की साल 2017 में कन्नड़ फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर रक्षित शेट्टी से सगाई हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2016 में फिल्म किरिक पार्टी के सेट पर हुई थी. इसी फिल्म से रश्मिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. रक्षित शेट्टी संग रश्मिका की सगाई काफी सुर्खियों में रही थी. रक्षित एक्ट्रेस से 13 साल बड़े थे. उस समय रश्मिका 21 साल और रक्षित शेट्टी 34 साल के थे. कुछ समय बाद दोनों का रिश्ता टूट गया.

रश्मिका और रक्षित की सगाई क्यों टूट गई?

साल 2018 में दोनों अलग हो गए थे. खबरों के अनुसार रश्मिका और रक्षित की सगाई टूटने का कारण करियर के लक्ष्य अलग-अलग होना भी था. कई बार दोनों के बीच अनबन की खबरें आई थी. दोनों की सगाई टूटने की वजह कंपैटिबिलिटी इश्यूज बताया जाता है. रश्मिका ने कभी भी रक्षित संग ब्रेकअप और सगाई टूटने के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया.

सगाई टूटने के बाद ट्रोल हुई थी रश्मिका

सगाई टूटने के बाद रक्षित शेट्टी के फैंस ने रश्मिका मंदाना को काफी ट्रोल किया था. इस घटना के बाद रक्षित ने खुद रश्मिका का बचाव किया था. उन्होंने लोगों से उन्हें परेशान ना करने की अपील की थी.

विजय बनें रश्मिका के दोस्त

रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रक्षित शेट्टी के साथ ब्रेकअप के बाद वह काफी इमोशनली परेशान थी. उस दौरान उनकी फिल्म गीता गोविंदम की शूटिंग भी चल रही थी, इस फिल्म में उनके साथ विजय देवरकोंडा थे. इस दौरान विजय ने रश्मिका की मदद की थी उन्हें समझाया की उनके लिए अभी बहुत कुछ है. इसी फिल्म से दोनों की दोस्ती शुरू हुई.

