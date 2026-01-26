शादी की खबरों के बीच रश्मिका-विजय देवरकोंडा की VD14 को मिला टाइटल, इस नाम से आएगी मूवी, बॉक्स ऑफिस पर होगा सबसे बड़ा तांडव

Vijay Deverakonda और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरों के बीच इन दोनों की मोस्ट अवेटेड फिल्म VD14 का पहला लुक रिलीज हो गया है.इसके साथ ही फिल्म का टाइटल भी अनवील कर दिया गया है.
Rashmika Mandanna Vijay VD14 Gets Title: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई के बाद अब इन दोनों की अगले महीने शादी की खबरें लगातार आ रही हैं. शादी की खबरों को लेकर अभी तक इन दोनों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है. इस बीच इन दोनों सितारों की मोस्ट अवेटेड फिल्म VD14 मूवी के टाइटल का ऐलान हो गया है. मेकर्स ने यूट्यूब पर फिल्म का टाइटल रिलीज किया. जिसके बाद फैंस का एक्साइमेंट लेवल हाई है.
'राणा बाली' से रिलीज होगी VD14
19वीं सदी के भारत में आधारित ये पैन-इंडिया फिल्म असली ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस्ड है. ये विजय देवरकोंडा और माइथ्री मूवी मेकर्स की तीसरी सहयोगी फिल्म होगी. पहले 'डियर कॉमरेड' और 'खुशी' में साथ काम कर चुके हैं. कई महीनों के इंतजार और बढ़ते एक्साइटमेंट के बीच मेकर्स ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट के साथ एक ग्लिम्प्स शेयर किया. फिल्म का नाम 'राणा बाली' है. इसमें जिसमें लीड रोल में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना हैं. साथ ही रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है जो 11 सितंबर है.
पहला लुक रिवील
फिल्म के टाइटल और रिलीज डेट के अलावा मूवी से विजय देवरकोंड का पहला लुक भी आउट हो गया है. जिसमें वो घोड़े पर सवार होकर गुस्से में नजर आ रहे हैं. 'राणाबली' फिल्म 19वीं सदी में सेट है और 1854 से 1878 के बीच हुई असली ऐतिहासिक घटनाओं से इंस्पायर्ड है. इसे एक बड़े पैमाने पर पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है. ग्लिम्प्स में 'कर्स्ड लैंड' और उसके हीरो को दिखाने से पहले, मेकर्स ने भारत पर ब्रिटिश राज की बेरहमी को जबरदस्त विजुअल्स और जोरदार कहानी के साथ पेश किया है. फिल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है.
रश्मिका-विजय की मोस्ट अवेटेड मूवी
‘राणाबाली’ में विजय देवरकोंड़ा और रश्मिका मंदाना फिर से एक साथ नजर आएंगे, 'गीता गोविंदम' और डियर कॉमरेड के बाद उनकी फेमस ऑन-स्क्रीन जोड़ी को वापस लाते हुए. यह विजय और माइश्री मूवी मेकर्स की तीसरी फिल्म है, जिन्हें 'पुष्पा' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. साथ ही, विजय फिर से सुपरहिट 'टैक्सीवाला' के डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन के साथ काम कर रहे हैं. फिल्म को टी-सीरीज प्रेजेंट कर रही है और म्यूजिक आइकॉनिक जोड़ी अजय-अतुल ने दिया है.जिससे फिल्म और भी बड़ी और ग्रैंड लगेगी.
