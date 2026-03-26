Advertisement
trendingNow13154971
Hindi Newsबॉलीवुडरश्मिका-विजय की शादी को पूरा हुआ एक महीना, वन मंथ एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने शेयर की अनसीन PHOTOS, उड़ेला खूब प्यार

रश्मिका-विजय की शादी को पूरा हुआ एक महीना, वन मंथ एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने शेयर की अनसीन PHOTOS, उड़ेला खूब प्यार

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी को 26 मार्च को एक महीना हो गया है. ऐसे में न्यूली वेड रश्मिका ने शादी की पहले महीने की सालगिरह पर प्यार भरा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

Rashmika Mandanna Vijay One Month Annivarsay: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को एक महीना हो गया है. इन दोनों ने पिछले महीने की 26 फरवरी को उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. शादी को एक महीना होते ही रश्मिका ने सोशल मीडिया पर विजय के लिए एक प्यार भरा लंबा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में रश्मिका ने अपना प्यार और खुशियां उड़ेलकर रख दी है. इसके साथ ही वेडिंग की कुछ अनसीन तस्वीरें भी शेयर की हैं जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा...

रश्मिका ने शादी की फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक महीना बीत गया. शादी करना तो बहुत दूर की बात लगती थी, और अब शादी को एक महीना हो गया है. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. लेकिन, ये महिलाएं हर मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा बनी रहीं. शादी करने की इच्छा से लेकर अभी तक. मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी. ये प्यार हमेशा के लिए है.अपने इस पोस्ट में रश्मिका ने कई करीबी दोस्तों के बारे में दिल खोलकर तारीफ की.' रश्मिका का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

हनीमून पर रश्मिका-विजय

कुछ दिन पहले रश्मिका और विजय ने सोशल मीडिया पर थाइलैंड की तस्वीरें शेयर की थीं. जिसमें दोनों थाइलैंड की वादियों में मस्ती करते नजर आए थे. जानकारी के मुताबिक ये कपल थाईलैंड में एक प्राइवेट विला में ठहरा था. जो समुद्र के किनारे शांत जगह पर है और आलीशान बनी हुई है. इन दोनों ने आधिकारिक तौर पर हनीमून की फोटोज तो शेयर नहीं की लेकिन, इनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसे हनीमून की बताया जा रहा है.

 47 साल में आज के दिन रिलीज हुई 8 फिल्में, 5 निकली डिजास्टर तो 3 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स

 

उदयपुर में शादी, हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन
रश्मिका मंदाना और विजय की शादी उदयपुर में हुई थी. जिसके बाद इन दोनों ने उदयपुर में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था. इस रिसेप्शन में बॉलीवुड से लेकर साउथ के कई दिग्गज सितारों को इनवाइट किया गया था. जिसकी फोटोज उस वक्त काफी वायरल हुई थी.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Rashmika MandannaVijay Deverakonda

Trending news

घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
jammu kashmir news
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
Middle East War
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
West Bengal Election 2026
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा