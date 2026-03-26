रश्मिका-विजय की शादी को पूरा हुआ एक महीना, वन मंथ एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने शेयर की अनसीन PHOTOS, उड़ेला खूब प्यार

Rashmika Mandanna Vijay One Month Annivarsay: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को एक महीना हो गया है. इन दोनों ने पिछले महीने की 26 फरवरी को उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. शादी को एक महीना होते ही रश्मिका ने सोशल मीडिया पर विजय के लिए एक प्यार भरा लंबा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में रश्मिका ने अपना प्यार और खुशियां उड़ेलकर रख दी है. इसके साथ ही वेडिंग की कुछ अनसीन तस्वीरें भी शेयर की हैं जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा...

रश्मिका ने शादी की फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक महीना बीत गया. शादी करना तो बहुत दूर की बात लगती थी, और अब शादी को एक महीना हो गया है. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. लेकिन, ये महिलाएं हर मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा बनी रहीं. शादी करने की इच्छा से लेकर अभी तक. मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी. ये प्यार हमेशा के लिए है.अपने इस पोस्ट में रश्मिका ने कई करीबी दोस्तों के बारे में दिल खोलकर तारीफ की.' रश्मिका का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

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हनीमून पर रश्मिका-विजय

कुछ दिन पहले रश्मिका और विजय ने सोशल मीडिया पर थाइलैंड की तस्वीरें शेयर की थीं. जिसमें दोनों थाइलैंड की वादियों में मस्ती करते नजर आए थे. जानकारी के मुताबिक ये कपल थाईलैंड में एक प्राइवेट विला में ठहरा था. जो समुद्र के किनारे शांत जगह पर है और आलीशान बनी हुई है. इन दोनों ने आधिकारिक तौर पर हनीमून की फोटोज तो शेयर नहीं की लेकिन, इनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसे हनीमून की बताया जा रहा है.

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उदयपुर में शादी, हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन

रश्मिका मंदाना और विजय की शादी उदयपुर में हुई थी. जिसके बाद इन दोनों ने उदयपुर में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था. इस रिसेप्शन में बॉलीवुड से लेकर साउथ के कई दिग्गज सितारों को इनवाइट किया गया था. जिसकी फोटोज उस वक्त काफी वायरल हुई थी.