Advertisement
trendingNow12946911
Hindi Newsबॉलीवुड

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने की चोरी-छिपे रचाई सगाई? जल्द ही फेमस डेस्टिनेशन में होगी शादी

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Get Engaged: साउथ इंडस्ट्री के फेमस विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप तरीके से 3 अक्टूबर को सगाई रचा ली है. दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है और जल्द ही कपल शादी भी करने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने शुक्रवार को एक सीक्रेट सेरेमनी कर ली है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 03, 2025, 11:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Get Engaged: साउथ इंडस्ट्री के फेमस विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आखिरकार अपने रिश्ते को नाम दे दिया है. लंबे समय से उनके अफेयर की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब दोनों ने आधिकारिक तौर पर सगाई कर ली है. दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक, सगाई की 3 रस्में 3 अक्टूबर की सुबह विजय देवरकोंडा के घर पर पूरी हुई है. इस खास मौके पर केवल घर के करीबी और नजदीकी दोस्त शामिल हुए. इस खबर को सुनने के बाद फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कपल ने नहीं की है.   

चोरी-छिप्पे कपल ने की सगाई 
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपने रिश्ते को बेहद प्राइवेट तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया और ज्यादा मीडिया कवरेज से भी बचना चाहा. दोनों ने सगाई कर ली है, हालांकि अभी तक इस फंक्शन की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका की शादी अगले साल 2026 में यानी फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकती है. खबर है कि यह शादी किसी बड़े और मशहूर डेस्टिनेशन स्पॉट पर की जाएगी. शादी की तैयारियां भी गुपचुप तरीके से शुरू कर दी गई है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस को काफी पसंद विजय-रश्मिका की जोड़ी
एक्टर विजय और रश्मिका की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई है. दोनों ने फिल्म 'गीता गोविंदम' में एक साथ काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसके अलावा कपल को फिल्म 'डियर कॉमरेड' में भी उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों में काफी पसंद किया था. इन फिल्मों के बाद फैंस के बीच दोनों की जोड़ी को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई थी. काफी समय बाद विजय और रश्मिका के रिश्ते को लेकर अफवाह उड़ रही थीं. कभी कपल को साथ में छुट्टियां मनाते देखा गया तो कभी किसी इवेंट में साथ में स्पॉट किया गया. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की. 

अफवाहों पर लगा विराम 
हालांकि इस सगाई की खबर आने के बाद से अब इन अफवाहों पर पूरी तरह विराम लग गया है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका दोनों ही साउथ इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में भी जाने-माने सितारे हैं. एक्टर की फिल्म 'लाइगर' का भले ही बॉक्स ऑफिस पर जादू न चल सका हो, लेकिन इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई. वहीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की बात करें तो आखिरी बार रश्मिका को सलमान खान के साथ फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था और इसी महीने एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'थामा' में देखा गया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Vijay DeverakondaRashmika Mandanna

Trending news

20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
Kashmir
कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
Punjab
सीएम का पंजाबियों को त्योहारों का तोहफा, 4150 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
;