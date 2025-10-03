रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने की चोरी-छिपे रचाई सगाई? जल्द ही फेमस डेस्टिनेशन में होगी शादी

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Get Engaged: साउथ इंडस्ट्री के फेमस विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप तरीके से 3 अक्टूबर को सगाई रचा ली है. दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है और जल्द ही कपल शादी भी करने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने शुक्रवार को एक सीक्रेट सेरेमनी कर ली है.
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Get Engaged: साउथ इंडस्ट्री के फेमस विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आखिरकार अपने रिश्ते को नाम दे दिया है. लंबे समय से उनके अफेयर की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब दोनों ने आधिकारिक तौर पर सगाई कर ली है. दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक, सगाई की 3 रस्में 3 अक्टूबर की सुबह विजय देवरकोंडा के घर पर पूरी हुई है. इस खास मौके पर केवल घर के करीबी और नजदीकी दोस्त शामिल हुए. इस खबर को सुनने के बाद फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कपल ने नहीं की है.
चोरी-छिप्पे कपल ने की सगाई
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपने रिश्ते को बेहद प्राइवेट तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया और ज्यादा मीडिया कवरेज से भी बचना चाहा. दोनों ने सगाई कर ली है, हालांकि अभी तक इस फंक्शन की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका की शादी अगले साल 2026 में यानी फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकती है. खबर है कि यह शादी किसी बड़े और मशहूर डेस्टिनेशन स्पॉट पर की जाएगी. शादी की तैयारियां भी गुपचुप तरीके से शुरू कर दी गई है.
फैंस को काफी पसंद विजय-रश्मिका की जोड़ी
एक्टर विजय और रश्मिका की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई है. दोनों ने फिल्म 'गीता गोविंदम' में एक साथ काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसके अलावा कपल को फिल्म 'डियर कॉमरेड' में भी उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों में काफी पसंद किया था. इन फिल्मों के बाद फैंस के बीच दोनों की जोड़ी को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई थी. काफी समय बाद विजय और रश्मिका के रिश्ते को लेकर अफवाह उड़ रही थीं. कभी कपल को साथ में छुट्टियां मनाते देखा गया तो कभी किसी इवेंट में साथ में स्पॉट किया गया. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की.
अफवाहों पर लगा विराम
हालांकि इस सगाई की खबर आने के बाद से अब इन अफवाहों पर पूरी तरह विराम लग गया है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका दोनों ही साउथ इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में भी जाने-माने सितारे हैं. एक्टर की फिल्म 'लाइगर' का भले ही बॉक्स ऑफिस पर जादू न चल सका हो, लेकिन इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई. वहीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की बात करें तो आखिरी बार रश्मिका को सलमान खान के साथ फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था और इसी महीने एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'थामा' में देखा गया है.
