शादी के लिए बधाई मैम...ये सुनते ही शरमा गईं रश्मिका मंदाना...गुलाबी हो गया चेहरा..कहा कुछ ऐसा, क्या खुद कर दिया कंफर्म?

Hindi Newsबॉलीवुडशादी के लिए बधाई मैम...ये सुनते ही शरमा गईं रश्मिका मंदाना...गुलाबी हो गया चेहरा..कहा कुछ ऐसा, क्या खुद कर दिया कंफर्म?

Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की शादी की खबरें लगातार आ रही है. इन खबरों के बीच एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस ने शादी का सवाल सुनते ही ऐसे रिएक्ट किया लोग इसे कहीं ना कहीं कंफर्म मान रहे हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:30 PM IST
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Bells: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें लगातार आ रही है. कई खबरों में दावा किया गया कि ये दोनों सितारे 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे. इन खबरों को लेकर दोनों सितारों की तरफ से ना तो मना किया गया और ना ही एक्सेप्ट. वेडिंग की खबरों के बीच रश्मिका हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. इस दौरान पपाराजी ने एक्ट्रेस को बधाई दी. इसके बाद हसीना ने ऐसे रिएक्ट किया कि कहीं ना कहीं शादी की इन खबरों पर मुहर जरूर लगा गईं.

उदयपुर में होगी शादी

हिंदुस्तान टाइम्स को इन दोनों सितारों के क्लोज ने शादी की खबरों को कंफर्म किया था. साथ ही ये भी कहा कि वेडिंग 26 फरवरी को है. कहा जा रहा है कि शादी के बाद हैदराबाद में ये दोनों सितारे रिसेप्शन रखेंगे.लेकिन, इन खबरों को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ.

शादी पर क्या बोलीं रश्मिका?

शादी की तमाम खबरों के बीच रश्मिका कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर दिखीं. रश्मिका ने फैंस को देखते ही वेव किया. इसके बाद पपाराजी ने उन्हें बधाई दी. एक्ट्रेस ने उनसे पूछा किस लिए. जवाब में जैसे ही पपाराजी ने कहा 26 की शादी के लिए मैम इंतजार कर रहे हैं. रश्मिका ये सुनते ही शरमा गईं और मुस्कुराने लगीं. पर उन्हें करक्ट नहीं किया. रश्मिका का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर पलभर में वायरल हो गया. रिपोर्ट्स की मानें तो ये दोनों सितारे उदयपुर के पैलेस में इंटीमेट वेडिंग करने वाले हैं. बीते साल अक्टूबर में दोनों की सगाई की खबरें आई थीं. 

इन फिल्मों में किया काम

रश्मिका और विजय ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है. इन दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आती है.ये दोनों साल 2018 में आई 'गीता गोविंदम' और 2019 में 'डियर कॉमरेड' में दिखाई दिए थे.ये दोनों एक बार फिर से 'राणाबली' में नजर आएंगे. जिसका टीजर पोस्टर भी रिलीज हो चुका है.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं.

Rashmika MandannaVijay Deverakonda

