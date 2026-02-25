कुछ ऐसी होगी रश्मिका-विजय की डेस्टिनेशन वेडिंग! एक दिन में दो रीति-रिवाजों से करेंगे शादी, 4 मार्च को होगा ग्रैंड रिसेप्शन

Rashmika Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी से पहले जश्न शुरू हो चुका है. उदयपुर में होने वाली इस डेस्टिनेशन वेडिंग को पूरी तरह प्राइवेट रखा गया है, लेकिन प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. शादी से पहले होने वाली रस्में, फैमिली फन और ‘विरोश’ नाम से जुड़ा इमोशन इस शादी को और भी खास बना रहा है.
Trending Photos
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबर से फैंस बेहद खुश हैं. दोनों 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उनकी वेडिंग से पहले ही सोशल मीडिया पर उनकी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इस खास मौके को उन्होंने अपने चाहने वालों के दिए नाम ‘विरोश’ को भी अपना लिया है. कपल ने बताया कि ये नई शुरुआत उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए भी बहुत खास है.
सामने आ रही खबरों की मानें तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक ही दिन में दो अलग-अलग परंपराओं के साथ शादी करेंगे. सुबह तेलुगू रीति-रिवाज के अनुसार रस्में निभाई जाएंगी, जैसा विजय के परिवार में होता है. वहीं शाम को कोडावा परंपरा के मुताबिक शादी की दूसरी रस्में होंगी, जो रश्मिका के परिवार की परंपरा है. इस डेस्टिनेशन वेडिंग को पूरी तरह प्राइवेट रखा गया है, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे. फिल्मी सितारों को इस शादी में नहीं बुलाया गया है.
1 दिन में 2 रीति-रिवाज से होगी शादी
शादी से पहले दोनों परिवारों ने साथ मिलकर खूब मस्ती की. एक दिन पहले सभी ने मिलकर वाटर वॉलीबॉल खेला और ‘विरोश प्रीमियर लीग’ नाम से एक मजेदार क्रिकेट मैच भी रखा गया. परिवार के बड़े और छोटे सभी इस खेल में शामिल हुए. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं, जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया. माहौल पूरी तरह जश्न जैसा नजर आया और हर कोई इस खास पल को खुलकर एंजॉय करता दिखा. वेडिंग फंक्शन की शुरुआत हल्दी और संगीत जैसी रस्मों से हो चुकी है.
सिनेमा की दुनिया में लाएगी प्रलय! ‘धुरंधर 2’ को लेकर डायरेक्टर ने की भविष्यवाणी, बोले- ‘हिंदी क्या, साउथ फिल्मों को भी छोड़ देगी पीछे...’
रश्मिका की सास ने गिफ्ट की चूड़ियां
रश्मिका को उनकी होने वाली सास ने प्यार से चूड़ियां गिफ्ट कीं, जो इस रिश्ते की मिठास को दिखाता है. हर रस्म में दोनों परिवार एक साथ नजर आ रहे हैं. शादी को भले ही निजी रखा गया है, लेकिन फैंस को अपडेट देने के लिए कपल सोशल मीडिया पर झलकियां साझा कर रहा है. इससे उनके चाहने वालों का उत्साह और भी बढ़ गया है. हालांकि, शादी में फिल्मी सितारे शामिल नहीं होंगे, लेकिन 4 मार्च को हैदराबाद के ताज कृष्णा में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है. इस इवेंट में साउथ और बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं.
‘गीता गोविंदम’ के गाने रर करेंगे परफॉर्म
उम्मीद है कि ये शाम सितारों से सजी होगी. फैंस को इस ग्रैंड पार्टी का बेसब्री से इंतजार है, जहां नई शादीशुदा जोड़ी सभी के सामने पहली बार साथ नजर आएगी. संगीत सेरेमनी में विजय और रश्मिका अपनी फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के मशहूर गाने ‘इन्केम इन्केम इन्केम कावाले’ पर खास डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं. ये गाना उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी की पहचान बना था. अब वही गाना उनकी असली जिंदगी के इस खूबसूरत मौके का हिस्सा बनेगा. फैंस के लिए ये पल बेहद इमोशनल और यादगार होने वाला है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.