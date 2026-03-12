शादी के 15 दिन बाद क्या हो गया ऐसा रश्मिका मंदाना का फूटा गुस्सा? 24 घंटे की दी मोहलत, वरना लेंगी लीगल एक्शन

Rashmika Mandanna ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा है. जिसमें उन्होंने इसे ना हटाने पर लीगल एक्शन लेने की बात कही. एक्ट्रेस का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
Rashmika Mandanna Warns Legal Action: 24 फरवरी को रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग सात फेरे लिए. इसके बाद हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन रखा. जहां एक ओर एक्ट्रेस शादी के फंक्शंस की धीरे-धीरे तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं तो वहीं एक 8 साल पुराने ऑडियो क्लिप को लेकर एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है. रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है और लोगों से अपील की है कि वे इस कंटेंट को शेयर करना बंद करें.
8 साल पुराने ऑडियो क्लिप पर भड़कीं रश्मिका
इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है. वो 8 साल पुरानी एक प्राइवेट बातचीत का हिस्सा लग रहा है. जिसे शायद उसमें शामिल लोगों की जानकारी या सहमति के बिना रिकॉर्ड और शेयर किया गया है. अपने नोट में, रश्मिका ने खुलासा किया कि बीते आठ सालों से उन्होंने ऑनलाइन कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी,उत्पीड़न और टारगेटेड हमलों को झेला है.
गलत तरीके से पेश किया गया
रश्मिका ने आगे कहा- 'उनकी कई बातों को गलत तरीके से पेश किया गया,जबकि जो बयान उन्होंने कभी दिए ही नहीं,उन्हें सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के लिए झूठी कहानियों में बदल दिया गया. दर्द सहने के बावजूद धैर्य और चुप्पी बनाए रखना चुना था. लेकिन पिछले 24 घंटों की घटनाओं ने उस सीमा को पार कर दिया जिसे वह अब नजर अंदाज नहीं कर सकती थीं. रश्मिका ने कहा इस विवाद की वजह से इस विवाद की वजह से उनके परिवार और करीबियों को बेवजह परेशानी हुई है. जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है.
तुरंत हटाओ वरना होगा लीगल एक्शन
रश्मिका ने इस क्लिप को मानहानि बताते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स और इस कंटेंट को शेयर करने वाले लोगों से इसे तुरंत हटाने की गुजारिश की है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मटेरियल को फैलाने वालों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. रश्मिका ने इस पोस्ट में उन लोगों का शुक्रिया कहा जिन्होंने बीते कई साल में उन्हें सपोर्ट किया. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि आवाज उठाने और एक्शन लेने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया है,बल्कि अपनी गरिमा,प्राइवेसी और शांति की रक्षा के लिए यह जरूरी हो गया था.
