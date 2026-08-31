Hip Injury के बाद रश्मिका मंदाना का बड़ा अपडेट, जल्द शुरू करेंगी काम; बोलीं- 'घर पर बिताए पलों को करूंगी मिस'

रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए खुशी की खबर है. हिप इंजरी की वजह से कुछ समय से शूटिंग से दूर चल रहीं एक्ट्रेस अब जल्द ही काम पर वापसी करने वाली हैं. इस साल की शुरुआत में फिल्म 'मैसा' के एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रश्मिका को हिप में चोट लग गई थी. इसके बाद उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए काम से ब्रेक लिया और घर पर रहकर आराम किया. अब करीब एक महीने बाद एक्ट्रेस ने खुद अपनी वापसी को लेकर जानकारी शेयर की है. रश्मिका ने बताया कि वो जल्द ही दोबारा काम शुरू करेंगी.