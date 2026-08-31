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Hip Injury के बाद रश्मिका मंदाना का बड़ा अपडेट, जल्द शुरू करेंगी काम; बोलीं- 'घर पर बिताए पलों को करूंगी मिस'

Rashmika Mandanna Health Update: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को फिल्म के सेट पर हिप इंजरी हुई थी, जिसके चलते वो अपनी रिकवरी पर फोकस कर रही थीं. हाल ही में एक्ट्रेस ने हेल्थ अपडेट दिया है और वो जल्द ही काम पर वापसी करेंगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 31, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:23 AM IST
Hip Injury के बाद रश्मिका मंदाना का बड़ा अपडेट, जल्द शुरू करेंगी काम; बोलीं- 'घर पर बिताए पलों को करूंगी मिस'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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