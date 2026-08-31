Hip Injury के बाद रश्मिका मंदाना का बड़ा अपडेट, जल्द शुरू करेंगी काम; बोलीं- 'घर पर बिताए पलों को करूंगी मिस'

रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए खुशी की खबर है. हिप इंजरी की वजह से कुछ समय से शूटिंग से दूर चल रहीं एक्ट्रेस अब जल्द ही काम पर वापसी करने वाली हैं. इस साल की शुरुआत में फिल्म 'मैसा' के एक डांस सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान रश्मिका को हिप में चोट लग गई थी. इसके बाद उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए काम से ब्रेक लिया और घर पर रहकर आराम किया. अब करीब एक महीने बाद एक्ट्रेस ने खुद अपनी वापसी को लेकर जानकारी शेयर की है. रश्मिका ने बताया कि वो जल्द ही दोबारा काम शुरू करेंगी.
रश्मिका ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज और वीडियो का एक खूबसूरत कैरोसेल शेयर किया, जिसमें उनकी रिकवरी के दौरान बिताए दिनों की झलक देखने को मिली. कभी वो पूजा करती नजर आईं, तो कभी अपने प्यारे डॉग के साथ समय बिताती दिखीं. इसके अलावा, वो पिक्चर पजल सॉल्व करतीं, गार्डन में बैठकर सुकून के पल बितातीं और परिवार के साथ समय एन्जॉय करती नजर आईं.
रश्मिका मंदाना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इन तस्वीरों से साफ कि वो काम से दूर रहकर खुद को थोड़ा समय दे रही थीं. हालांकि, अब जब वो काम पर लौटने वाली हैं, तो उन्हें घर का ये सुकून भरा समय जरूर याद आएगा. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि वो जल्द काम पर वापस लौट रही हैं और वो ये सब बहुत मिस करेंगी.
चोट से पहले रश्मिका एक साथ कई प्रोजेक्ट्स में बिजी थीं. उनकी अपकमिंग फिल्मों में 'मैसा' और 'रणबाली' शामिल हैं. 'मैसा' को एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है, जिसकी कहानी गोंड जनजाति के आस-पास में बुनी गई है. फिल्म में रश्मिका एक गोंड महिला का किरदार निभा रही हैं. उनका ये रोल काफी दमदार और उनके पुराने किरदारों से बिल्कुल अलग होने वाला है. ऐसे में फैंस को रश्मिका के इस नए अवतार का बेसब्री से इंतजार है.
रश्मिका मंदाना 'रणबाली' में एक बार फिर से एक्टर और अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. फिल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यान कर रहे हैं. ये तेलुगु पीरियड ड्रामा ब्रिटिश राज के दौर की कहानी है और भारतीय इतिहास के छिपे पहलुओं से इंस्पायर एक इमेजनरी कहानी पेश करेगी. खास बात ये है कि शादी के बाद रश्मिका और विजय की ये पहली फिल्म है. 'रणबाली' के 11 सितंबर को रिलीज होने की बात कही गई है. ऐसे में रश्मिका की वापसी के साथ अब फैंस उनकी फिल्मों को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं.