रश्मिका-विजय ने शेयर की शादी 8 खूबसूरत तस्वीरें! लेकिन इस एक फोटो ने जीता फैंस का दिल, बन गई सबकी फेवरेट, बोले- ‘कब से था इसका इंतजार...’

Vijay-Rashmika Wedding Photos: कई सालों तक गुपचुप डेटिंग के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी, 2026 को शादी के बंधन में बंध चुके हैं. फैंस न जाने कब से इनकी शादी का वेट कर रहे थे, जो कल खत्म हो चुका है. दोनों ने गुरुवार को दो अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ शादी की. इसके बाद दोनों ने फैंस के साथ अपनी शादी की 8 खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हालांकि, सभी तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है.

लेकिन उन तस्वीरों में एक फोटो ऐसी भी है, जिसको फैंस का सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है. ये फोटो फैंस की सबसे फेवरेट फोटो बन चुकी है. शादी की तमाम तस्वीरों में से उस एक फोटो पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. इस फोटो में रश्मिका अपने पति विजय की नाक पर प्यार से किस करती नजर आ रही हैं. फैंस इस पल को बार-बार शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस एक फोटो ने उनका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से ट्रेंड कर रही है और खूब पसंद की जा रही है.

शादी में बेहद सुंदर लग रहे थे दोनों

शादी के खास मौके पर रश्मिका और विजय पारंपरिक कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. दोनों के चेहरों की मुस्कान बता रही थी कि ये दिन उनके लिए कितना खास है. हर फ्रेम में प्यार, भरोसा और साथ निभाने का वादा नजर आ रहा है. इन खास पलों ने रश्मिका-विजय के साथ-साथ उनके फैंस को भी इमोशनल कर दिया. फैंस उनको भर-भरकर शुभकामनाएं दे रहे हैं. इन तस्वीरें शेयर करते हुए रश्मिका ने बेहद प्यारा और मजेदार सा कैप्शन भी लिखा, जो खूब पसंद किया जा रहा है.

दोनों के कैप्शन ने फैंस को किया इमोशनल

रश्मिका ने लिखा, ‘हाय माय लव्स, मैं आप सभी को अपने पति से मिलवाती हूं. ये हैं मेरे पति, मिस्टर विजय देवरकोंडा. इन्होंने मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझाया और ये भी सिखाया कि मन की शांति क्या होती है!’. उनके इस कैप्शन ने फैंस का दिल छू लिया. विजय ने भी अपने दिल की बात बड़े खास अंदाज में लिखी. उन्होंने कहा, ‘एक दिन मुझे उनकी बहुत याद आई. ऐसा लगा कि उनके बिना सब कुछ अधूरा है. तब मैंने फैसला किया कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ही अपनी पत्नी बना लूं. 26.02.2026.’

8 साल डेट कर रहे थे विजय-रश्मिका

उनके शब्दों में छिपी गहराई और सच्चे प्यार को साफ महसूस किया जा सकता है. दोनों के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों को इमोशनल कर दिया. लोग कमेंट में उन्हें नई जिंदगी की ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं. बता दें, विजय और रश्मिका की लव स्टोरी 2018 में फिल्म ‘गीता गोविंदम’ से शुरू हुई थी. इस रोमांटिक फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही और दोनों के प्यार की गाड़ी भी चल पड़ी, जो अब शादी के बंधन तक पहुंच चुकी है.