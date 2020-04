Raveena Tandon जुटा रहीं हैं पालघर लिंचिंग में मारे गए ड्राइवर के परिवार के लिए मदद, की ऐसी अपील

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) हमेशा ही मुद्दों पर बात करने और सामाजिक कार्यों में आगे आने के लिए जानी जाती हैं. अब एक बार फिर ऐसे ही मुद्दे को उठाकर रवीना ने लोगों का दिल जीत लिया है. क्योंकि अब रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने की पालघर की घटना में जान गंवाने वाले ड्राइवर के परिवार की मदद की अपील की है.

पेशे से ड्राइवर 29 वर्षीय नीलेश, पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के पालघर में हुई हिंसा में 200 से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा मार दिया गया. वह दो साधुओं के साथ था जो उसे लॉकडाउन में बहला-फुसला कर अपने साथ ले गए थे. हमारी सहयोगी वेबसाइट बॉलीवुडलाइफडॉटकॉम की खबर के अनुसार अभिनेत्री रवीना टंडन ने सभी से अपील की है कि वे मृतक पालघर के पीड़ित निलेश तेलवाडे के परिवार की मदद करें.

A fund raiser for the 29 yr old driver who was lynched along with hindu sadhus He leaves behind two little girls , please do your bit and help this family . https://t.co/dV8HbvrHRS

