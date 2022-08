Raveena Tandon Thar: नई थार खरीद रही हैं रवीना टंडन, आनंद महिंद्रा बोले- आपने तो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं...

Raveena Tandon Buying New Thar: बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन लैविश लाइफस्टाइल की शौकीन हैं. आलीशान घर के साथ-साथ गैरेज में खड़ी बेशकीमती गाड़ियां एक्ट्रेस की इस रॉयल लाइफ में सबसे अहम हिस्सा निभाती हैं. रवीना टंडन को कार कलेक्शन में बेहद रुचि है. अब एक्ट्रेस ने अपने गैरेज में एक और शानदार गाड़ी जोड़ने का फैसला कर लिया है. ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि महिंद्रा थार है. इसके लिए रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दिलचस्प बात ये हैं कि इस ट्वीट पर आनंद महिंद्रा ने भी रिएक्शन दिया है.

आनंद महिंद्रा ने साझा किया ये वीडियो

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन वो कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. अब उन्होंने रवीना टंडन की एक वीडियो साझा की है, जिसमें एक्ट्रेस ‘क्लब महिंद्रा’ का एंडोर्समेंट करती नज़र आ रही हैं. वीडियो में एक जगह पर रवीना कहती हैं कि ये सारी सुविधाएं 80 से भी ज्यादा रिसॉर्ट में मौजूद हैं. इसपर रवीना को टैग करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा- “मैं अब तक इनमें से 10% रिसॉर्ट में भी नहीं गया हूं, लेकिन अब आपने मुझे मना लिया रवीना टंडन, मैं अपना बैग पैक कर रहा हूं.”

Sir, me too gearing up and buying the new Thar too! #tharmahindra . Learnt my driving ( and my first vehicle in college) on a Mahindra jeep and want to continue.. @anandmahindra https://t.co/Q1CGvO7zlK

