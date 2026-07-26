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'छात्रों की आवाज आखिरकार सुनी गई', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर रवीना टंडन का बड़ा रिएक्शन; बोलीं- 'गुंडों और राजनीतिक पार्टियों ने किया था आंदोलन हाइजैक'

Raveena Tandon On Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले छात्रों के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है. सरकार ने छात्रों की सभी मांगें मान ली हैं. इसके बाद आम लोगों के साथ-साथ सेलिब्रिटीज ने भी इस जीत पर खुशी जताई है. हाल ही में एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:46 PM IST
'छात्रों की आवाज आखिरकार सुनी गई', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर रवीना टंडन का बड़ा रिएक्शन; बोलीं- 'गुंडों और राजनीतिक पार्टियों ने किया था आंदोलन हाइजैक'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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