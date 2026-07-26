'छात्रों की आवाज आखिरकार सुनी गई', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर रवीना टंडन का बड़ा रिएक्शन; बोलीं- 'गुंडों और राजनीतिक पार्टियों ने किया था आंदोलन हाइजैक'

Raveena Tandon On Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. इस आंदोलन के समर्थन में देशभर में कई जगह प्रदर्शन हुए. कई सेलिब्रिटीज ने छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन भी किया. अब जब छात्रों की मांगें मान ली गईं और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद भी कई सेलिब्रिटीज के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.
हाल ही में छात्रों की जीत पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने गर्व जताया है. रवीना टंडन ने इस मामले में अपनी बात रखी है. उन्होंने छात्रों की जीत पर दिल से खुशी जताई और साथ ही यह भी कहा कि कुछ राज्यों में छात्रों के आंदोलन को गुंडों और राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया था. आइए, एक्ट्रेस की पोस्ट पर नजर डालते हैं.
रवीना टंडन ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार छात्रों की आवाज सुनी जा रही है और ये विरोध प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था में सार्थक बदलाव ला सकते हैं. दरअसल, इंस्टाग्राम पर रवीना टंडन ने कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट (छात्रों के विरोध प्रदर्शन) ने मुझे उम्मीद दी है. मुझे खुशी और गर्व है कि आखिरकार लोगों की आवाज सुनी जा रही है (#studentsprotest #Rishikeshprotest) और उम्मीद जगी है. अब तक पर्यावरण, कम्युनिटी के जानवरों, वाइल्डलाइफ और पेड़ों की कटाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे और नाकाम हो रहे थे. लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को यह समझना होगा कि हमारे पास यही एक ग्रह है. कोई 'प्लैनेट B' नहीं है, बस यही है. उनके भविष्य के लिए हमें इसी को बचाना है.'
इसके बाद रवीना ने मिजोरम के छात्रों के प्रदर्शन करने के तरीके की तारीफ की. एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मिजोरम और दूसरे राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों ने एक मिसाल कायम की है. उन्हें सलाम. अफसोस की बात है कि कुछ राज्यों में शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन को गुंडों और राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया और कुछ लोग तो बस रील्स बनाने और लाइमलाइट पाने के मौके की तलाश में वहां मौजूद थे. आखिरकार, यह जायज मांगों की जीत थी.'
वहीं, एक्ट्रेस ने हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की भी निंदा की और कहा कि ऐसी हरकतें छात्रों के आंदोलन का हिस्सा नहीं थीं. 'हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के पीछे निश्चित रूप से उपद्रवी तत्व थे. वे गैर-छात्र इस विरोध प्रदर्शन को पटरी से उतार सकते थे. फिर भी, इसके बाद मैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद और प्रार्थना कर रही हूं, जिसमें हमारे सरकारी स्कूलों से भी भ्रष्टाचार खत्म हो. सभी के लिए शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो. मैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रही हूं. आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन मैं उसका भी सम्मान करती हूं. जब पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया. जय हिंद. जय हिंद की जनता-अवाम. #indiafirst.'