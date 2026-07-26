'छात्रों की आवाज आखिरकार सुनी गई', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर रवीना टंडन का बड़ा रिएक्शन; बोलीं- 'गुंडों और राजनीतिक पार्टियों ने किया था आंदोलन हाइजैक'

रवीना टंडन ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि आखिरकार छात्रों की आवाज सुनी जा रही है और ये विरोध प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था में सार्थक बदलाव ला सकते हैं. दरअसल, इंस्टाग्राम पर रवीना टंडन ने कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट (छात्रों के विरोध प्रदर्शन) ने मुझे उम्मीद दी है. मुझे खुशी और गर्व है कि आखिरकार लोगों की आवाज सुनी जा रही है (#studentsprotest #Rishikeshprotest) और उम्मीद जगी है. अब तक पर्यावरण, कम्युनिटी के जानवरों, वाइल्डलाइफ और पेड़ों की कटाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे और नाकाम हो रहे थे. लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को यह समझना होगा कि हमारे पास यही एक ग्रह है. कोई 'प्लैनेट B' नहीं है, बस यही है. उनके भविष्य के लिए हमें इसी को बचाना है.'