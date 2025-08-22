80 करोड़ में बनी इस फिल्म के सॉन्ग ने यूट्यूब पर मचाया बवाल! एक्ट्रेस के एक्सप्रेशन को देख भूल जाएंगे रवीना टंडन का डांस!
Advertisement
trendingNow12891958
Hindi Newsबॉलीवुड

80 करोड़ में बनी इस फिल्म के सॉन्ग ने यूट्यूब पर मचाया बवाल! एक्ट्रेस के एक्सप्रेशन को देख भूल जाएंगे रवीना टंडन का डांस!

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस की बेटी की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. मगर फिल्म के गाने ने यूट्यूब पर बवाल मचा दिया है. 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

80 करोड़ में बनी इस फिल्म के सॉन्ग ने यूट्यूब पर मचाया बवाल! एक्ट्रेस के एक्सप्रेशन को देख भूल जाएंगे रवीना टंडन का डांस!

बॉलीवुड में स्टार किड्स इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. वहीं हाल ही में 90’s की दीवा रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने फिल्म 'आजाद' से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है. इस मूवी से अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन ने भी अपना फिल्मी सफर शुरू किया है. रवीना को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. इस फिल्म में रवीना की बेटी राशा की एक्टिंग को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था. मगर फिल्म के फ्लॉप साबित होने पर भी इसके एक गाने ने यूट्यूब पर बवाल मचा दिया है.

फिल्म 'आजाद' के गाने 'Uyi Amma' ने रिलीज होते ही आग लगा दी थी. इस सॉन्ग में रवीना की बेटी राशा ने अपने मूव्स और एक्सप्रेशन से सबको शॉक्ड कर दिया था. मगर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन फिल्म के सॉन्ग ने यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है. इस गाने को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं. 'ऊई अम्मा' सॉन्ग को यूट्यूब पर अब तक 39 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. ये गाना हर पार्टी में साइन कर रहा है और लोग इसपर खूब रील भी बना रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Bigg Boss: सलमान खान के शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर इन कंटेस्टेंट ने पलटा था पूरा खेल! एक ने तो गेम चेंजर बन अपने नाम की ट्रॉफी

Add Zee News as a Preferred Source

राशा तड़ानी और अमन देवगन की डेब्यू फिल्म आजाद साल 2025 के जनवरी महीने में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने 80 करोड़ के बजट मे तैयार किया था. मगर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 7 करोड़ का लाइफटािम कलेक्शन ही कर पाई थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

uyi amma songRaveena TadonRasha Thadani debut film

Trending news

आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
;