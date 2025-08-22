80 करोड़ में बनी इस फिल्म के सॉन्ग ने यूट्यूब पर मचाया बवाल! एक्ट्रेस के एक्सप्रेशन को देख भूल जाएंगे रवीना टंडन का डांस!

बॉलीवुड में स्टार किड्स इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. वहीं हाल ही में 90’s की दीवा रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने फिल्म 'आजाद' से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है. इस मूवी से अजय देवगन के नेफ्यू अमन देवगन ने भी अपना फिल्मी सफर शुरू किया है. रवीना को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. इस फिल्म में रवीना की बेटी राशा की एक्टिंग को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था. मगर फिल्म के फ्लॉप साबित होने पर भी इसके एक गाने ने यूट्यूब पर बवाल मचा दिया है.

फिल्म 'आजाद' के गाने 'Uyi Amma' ने रिलीज होते ही आग लगा दी थी. इस सॉन्ग में रवीना की बेटी राशा ने अपने मूव्स और एक्सप्रेशन से सबको शॉक्ड कर दिया था. मगर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन फिल्म के सॉन्ग ने यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है. इस गाने को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं. 'ऊई अम्मा' सॉन्ग को यूट्यूब पर अब तक 39 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. ये गाना हर पार्टी में साइन कर रहा है और लोग इसपर खूब रील भी बना रहे हैं.

राशा तड़ानी और अमन देवगन की डेब्यू फिल्म आजाद साल 2025 के जनवरी महीने में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने 80 करोड़ के बजट मे तैयार किया था. मगर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 7 करोड़ का लाइफटािम कलेक्शन ही कर पाई थी.