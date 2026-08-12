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57 की उम्र में Gen Z के फेवरेट बने रवि किशन! पुराने डायलॉग्स ने इंटरनेट पर मचाई ऐसी धूम; बोले- ‘मुझे पाताल से बाहर निकाल लिया...'

Ravi Kishan Gen Z Statement: रवि किशन के पुराने वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वह Gen Z के नए मीम स्टार बन गए हैं. इस ट्रेंड पर बीजेपी सांसद ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि इस पीढ़ी ने उन्हें 'पाताल से बाहर निकाल लिया' है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 12, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:13 PM IST
57 की उम्र में Gen Z के फेवरेट बने रवि किशन! पुराने डायलॉग्स ने इंटरनेट पर मचाई ऐसी धूम; बोले- ‘मुझे पाताल से बाहर निकाल लिया...'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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