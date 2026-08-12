57 की उम्र में Gen Z के फेवरेट बने रवि किशन! पुराने डायलॉग्स ने इंटरनेट पर मचाई ऐसी धूम; बोले- ‘मुझे पाताल से बाहर निकाल लिया...'

Ravi Kishan Gen Z Statement: भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं. उनके पुराने वीडियो और डायलॉग पर बन रहे मीम्स ने उन्हें 'जेन जी' के बीच खासा पॉपुलर कर दिया है. अब इस पर खुद रवि किशन ने इस वायरल ट्रेंड और युवाओं से मिल रहे प्यार पर खुलकर बात की है. हाल ही में उन्होंने जेन जी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पीढ़ी ने उन्हें 'पाताल से बाहर निकाल लिया' है.
दरअसल, रवि किशन इन दिनों अपने पुराने वीडियो क्लिप्स और मजेदार अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं. उनके बोलने का तरीका, कुछ खास लाइनें और चेहरे के अनोखे एक्सप्रेशन इंस्टाग्राम पर मीम्स और रील्स का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें मजाकिया और सम्मानजनक अंदाज में 'लॉर्ड रवि' जैसे नाम भी दिए जा रहे हैं.
संसद के बाहर आईएएनएस से बात करते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि 'जेन जी ने अपनी क्रिएटिविटी से उन्हें 'स्पीचलेस' यानी निशब्द कर दिया है. उन्होंने युवाओं के इस प्यार को ऐतिहासिक बताया और कहा कि उन्होंने उनके स्टाइल, शब्दों और उनकी शोहरत को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है. रवि किशन ने युवाओं के दिमाग और उनकी रचनात्मकता को सलाम किया है. उन्होंने कहा कि अब आप सब जेन जी की जगह देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्वागत है, इस भारत को आप लोगों को ही संभालना है. क्योंकि आप लोगों की आबादी 65 फीसदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आकर सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है. मैं सारे जेन जी को नमन करता हूं, इस गुमनाम रवि किशन को आप लोग इतना नाम दिए. मैं तो पाताल में रहता था, आप लोगों ने हमको पाताल से बाहर निकाल दिया है.
Delhi: BJP MP Ravi Kishan says, "Gen Z people made me speechless. In this country, as far as I can remember, I have never seen Gen Z's love pour out like this, and it is not stopping, day by day. So I want to invite all those youngster Gen Zs who are the future and who have to… twitter.com/2gKUaVfVss
IANS (ians_india) August 12, 2026
इस दौरान उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि वो धोती क्यों पहनते हैं. उन्होंने बताया कि मेरे पिता भी धोती पहनते थे और जब भी मैं धोती पहने दिख जाऊं तो समझ जाना मैं अपने पिता को उस दिन बहुत मिस कर रहा हूं, वो अब नहीं रहे.
सोशल मीडिया पर उनके कई पुराने इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहे हैं, जिनमें 'पैसा... मनी फॉलोज माय ब्रदर' वाला अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसके अलावा उनका एक और संवाद 'जल्दी, द लेट' भी मीम की दुनिया में काफी प्रसिद्ध हो रहा है. लोग इन पुरानी क्लिप को नए संदर्भों में जोड़कर मजेदार वीडियो और रील्स बना रहे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि रवि किशन इस मीम ट्रेंड से बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं, बल्कि वे इसे लेकर काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि Gen Z जिस तरह से उन्हें प्यार दे रही है, वह लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि ये युवा ही देश का भविष्य हैं और एक दिन संसद में भी आएंगे.