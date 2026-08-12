57 की उम्र में Gen Z के फेवरेट बने रवि किशन! पुराने डायलॉग्स ने इंटरनेट पर मचाई ऐसी धूम; बोले- ‘मुझे पाताल से बाहर निकाल लिया...'

संसद के बाहर आईएएनएस से बात करते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि 'जेन जी ने अपनी क्रिएटिविटी से उन्हें 'स्पीचलेस' यानी निशब्द कर दिया है. उन्होंने युवाओं के इस प्यार को ऐतिहासिक बताया और कहा कि उन्होंने उनके स्टाइल, शब्दों और उनकी शोहरत को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है. रवि किशन ने युवाओं के दिमाग और उनकी रचनात्मकता को सलाम किया है. उन्होंने कहा कि अब आप सब जेन जी की जगह देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्वागत है, इस भारत को आप लोगों को ही संभालना है. क्योंकि आप लोगों की आबादी 65 फीसदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आकर सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है. मैं सारे जेन जी को नमन करता हूं, इस गुमनाम रवि किशन को आप लोग इतना नाम दिए. मैं तो पाताल में रहता था, आप लोगों ने हमको पाताल से बाहर निकाल दिया है.