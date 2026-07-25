खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' कहने वाले रवि किशन का सेंसरशिप पर बड़ा बयान, 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज से पहले बोले- फिल्मों में होनी चाहिए मर्यादा

उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन सिनेमा में सेंसरशिप का मुद्दा नया नहीं है. पुराने समय से ही फिल्मों और कलाकारों को कई तरह की रुकावट का सामना करना पड़ा है. उनके अनुसार, कई फिल्मों में काफी ज्यादा बदलाव और कट किए गए हैं, लेकिन हर मामले को समझने के लिए उसके पीछे की वजह देखनी चाहिए. रवि किशन ने कहा कि अगर किसी फिल्म को लेकर आपत्ति आती है तो कलाकार को खुद से भी सवाल करना चाहिए. उन्हें देखना चाहिए कि कहीं उनकी कहानी किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रही या किसी फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश तो नहीं कर रही.