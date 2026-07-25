खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' कहने वाले रवि किशन का सेंसरशिप पर बड़ा बयान, 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज से पहले बोले- फिल्मों में होनी चाहिए मर्यादा

एक्टर और नेता रवि किशन किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और राजनीति तक उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई है. वहीं अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर रवि किशन अक्सर अपने बयानों को लेकर भी खबरों में छाए रहते हैं. एक्टर ने हाल ही में खुद को 'सिनेमा का ज्ञानकोश' बताया था. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लोग उन्हें 'नेशनल क्रश' और 'बिहार का ब्रैड पिट'कह कर पुकारते हैं.
हाल ही में रवि किशन से फिल्मों में सेंसरशिप और कंटेंट को लेकर सवाल किया गया. इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि फिल्म बनाना सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं है, बल्कि इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है. उनके मुताबिक, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बनाई हुई चीज का समाज और खासकर युवाओं पर क्या असर पड़ेगा.
रवि किशन से एक फिल्म को लेकर हुए सेंसरशिप विवाद पर सवाल किया गया था. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है. लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि फिल्म रिलीज हुई थी और बाद में उसे हटा दिया गया. इस पूरे मामले पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचते हुए रवि किशन ने कहा कि अगर किसी फिल्म को लेकर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके पीछे कोई संवेदनशील मुद्दा जरूर हो सकता है.
उन्होंने कहा कि फिल्मों में क्रिएटिवी को लेकर आजादी जरूरी है, लेकिन इसके साथ समाज की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए. किसी भी कम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाने वाली बातों से बचना चाहिए और हिस्ट्री से जुड़े टॉपिक को दिखाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए.
एक इंटरव्यू में रवि किशन ने कहा कि फिल्में सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनका असर लोगों की सोच पर भी पड़ता है. इसलिए कलाकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब कोई कहानी लिखी जाती है या फिल्म बनाई जाती है तो ये सोचना जरूरी है कि उसका मैसेज क्या जा रहा है. रवि किशन का मानना है कि एंटरटेनमेंट के साथ समाज के लिए जवाबदेही भी होना चाहिए.
उन्होंने पुराने समय के उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास को गलत तरीके से पेश करने से लोगों तक गलत जानकारी पहुंच सकती है. इसलिए फिल्मों में ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाते समय फैक्ट्स और लोगों की भवानाओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
जब रवि किशन से पूछा गया कि अगर उनकी किसी फिल्म पर सेंसर बोर्ड की तरफ से कई कट लगाने को कहा जाए तो वो कैसे रिएक्शन देंगे, तो उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले इसकी वजह जानना चाहेंगे. उन्होंने कहा, 'मैं पूछूंगा कि क्यों? मुझसे क्या गलती हुई?' रवि किशन के मुताबिक, अगर कोई कमी है तो उसे समझना जरूरी है, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत मेहनत और पैसा लगता है.
उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन सिनेमा में सेंसरशिप का मुद्दा नया नहीं है. पुराने समय से ही फिल्मों और कलाकारों को कई तरह की रुकावट का सामना करना पड़ा है. उनके अनुसार, कई फिल्मों में काफी ज्यादा बदलाव और कट किए गए हैं, लेकिन हर मामले को समझने के लिए उसके पीछे की वजह देखनी चाहिए. रवि किशन ने कहा कि अगर किसी फिल्म को लेकर आपत्ति आती है तो कलाकार को खुद से भी सवाल करना चाहिए. उन्हें देखना चाहिए कि कहीं उनकी कहानी किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रही या किसी फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश तो नहीं कर रही.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, रवि किशन जल्द ही 'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की कहानी को आगे बढ़ाएगी. इस सीरीज में लैंग्वेज और कंटेंट को लेकर पहले भी कई बार खबरों आ चुकी हैं.फिल्म की रिलीज को लेकर ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. रवि किशन के फैंस भी उन्हें एक नए अंदाज में देखने का इंतजार कर रहे हैं.