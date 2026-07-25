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खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' कहने वाले रवि किशन का सेंसरशिप पर बड़ा बयान, 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज से पहले बोले- फिल्मों में होनी चाहिए मर्यादा

'मिर्जापुर: द मूवी' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मगर इससे पहले एक्टर रवि किशन ने सेंसरशिप पर बड़ा बयान दिया है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 25, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:30 AM IST
खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' कहने वाले रवि किशन का सेंसरशिप पर बड़ा बयान, 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज से पहले बोले- फिल्मों में होनी चाहिए मर्यादा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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