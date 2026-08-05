रवि किशन को उनकी ही बेटी ने किया ट्रोल! वायरल मीम ट्रेंड पर बनाई ऐसी Reel, हंस-हंसकर लोटपोट हुए फैंस

Ravi Kishan Daughter Rivva Kishan Trolls Him: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं. उनके इंटरव्यू, डायलॉग और टीवी अपीयरेंस लगातार मीम्स का हिस्सा बन रहे हैं. इसी वायरल ट्रेंड के बीच अब उनकी बेटी रीवा किशन भी शामिल हो गई हैं.
दरअसल, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम पर एक्टर रवि किशन का दबदबा बना हुआ है. उनके 'जल्दी द लेट' और गलती से बोले गए 'होम फ्रॉम वर्क' जैसे संवादों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है. यह ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जुवेंटस और बोरुसिया डॉर्टमुंड जैसे फेमस फुटबॉल क्लबों ने भी उनके मीम वीडियो शेयर किए हैं. अब इस मस्ती में उनकी बेटी ने भी धमाल कर दिया है.
रीवा ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार रील शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में रवि किशन एक लाल टेलीफोन बूथ के अंदर फोन पर बात करने का नाटक कर रहे हैं, जबकि रीवा बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं. पिता के बाहर न आने पर रीवा ने मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा, 'मुझे भी बात करनी थी मां से.' उन्होंने बैकग्राउंड में वही 'गुच्ची' गाना लगाया, जो आजकल रवि किशन के मीम्स की पहचान बन चुका है.
बता दें कि इस वीडियो पर फैंस जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'गाने की असली ओनर तो यही फैमिली है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'जब आप खुद को ट्रेंड फॉलो करने से न रोक पाएं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अरे, रवि किशन को ड्यूटी से कॉल आया है, देश बुला रहा है, समझिए.'
रवि किशन ने बताया कि वह कुछ भी प्लानिंग बनाकर नहीं करते. उन्होंने इसे भगवान शिव और मां सरस्वती का आशीर्वाद बताया. रवि किशन के मुताबिक, जब वह कैमरे के सामने होते हैं, तो शब्द अपने आप निकल जाते हैं, चाहे वह संसद में हों या किसी शो में. हाल ही में एक्टर रवि किशन रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आए थे, लेकिन शो से उन्हें 'देश की सेवा' के लिए बाहर निकलने के फैसले ने भी नए मीम्स को जन्म दिया है.