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रवि किशन को उनकी ही बेटी ने किया ट्रोल! वायरल मीम ट्रेंड पर बनाई ऐसी Reel, हंस-हंसकर लोटपोट हुए फैंस

Ravi Kishan Daughter Rivva Kishan Trolls Him: सोशल मीडिया पर इन दिनों रवि किशन के मीम्स काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. अब इस मीम ट्रेंड में उनकी बेटी रीवा किशन ने भी मजेदार अंदाज में एंट्री मार ली है. उनकी छोटी-सी इंस्टाग्राम रील ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 05, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:06 PM IST
रवि किशन को उनकी ही बेटी ने किया ट्रोल! वायरल मीम ट्रेंड पर बनाई ऐसी Reel, हंस-हंसकर लोटपोट हुए फैंस

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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