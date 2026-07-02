सिर्फ एक हफ्ते में 'The Alliance' से रवि किशन की विदाई, बेटी रीवा किशन नहीं रोक पाईं आंसू; VIDEO

Ravi Kishan Exit The Alliance: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' को रवि किशन ने अलविदा कह दिया है. अपनी बेटी के साथ शो में उन्होंने शानदार अंदाज में एंट्री की थी. कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही एक्टर को एग्जिट लेना पड़ गया. हालांकि, अभी तक इस खबर से जुड़ा कोई ऑफिशियल प्रोमो सामने नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट पर रवि किशन के एग्जिट का क्लिप धड़ल्ले से वायरल हो रहा है.
एक्टर रवि किशन को शो में काफी पसंद किया जा रहा था. शो में उनकी 'पाठशाला' काफी फेमस हो गई थी. इस फन एक्टिविटी में रवि किशन शो में मौजूद बाकी कंटेस्टेंट्स को अपनी पाठशाला में उनके कुछ फेमस डायलॉग सिखाते हैं. इसी दौरान उन्हें स्क्रीन पर एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है, 'रवि जी, ड्यूटी कॉल्स. सिस्टम को मैसेज आया है कि आपको तुरंत अपनी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है. इसलिए आपको इसी वक्त हेडक्वार्टर को अलविदा बोलना होगा.'
जैसे ही शो में यह अनाउंसमेंट होती है, वैसे ही सभी कंटेस्टेंट्स का चेहरा फीका पड़ जाता है और सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं. सबका कहना होता है कि वे रवि किशन को शो में बहुत मिस करेंगे. इन सबके बीच एक्टर की बेटी भी काफी भावुक हो जाती हैं. रवि किशन हंसते हुए शो से अलविदा लेते हैं. साथ ही 'हर हर महादेव' बोलकर गेट के बाहर आ जाते हैं. जाने से पहले एक्टर अपनी बेटी समेत सभी मौजूद कंटेस्टेंट्स को सीख देते हुए कहते हैं, 'कुछ बनकर आना, ऐसे अनजान मौत नहीं मरना.'
रवि किशन ने एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स के सामने अपने दिल की बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों से भरपूर प्यार और सम्मान मिला है, लेकिन अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने वापस जाना होगा. उन्होंने कहा, 'आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया. रीवा जानती है कि आज तक किसी ने मेरे आंसू नहीं देखे. मैं इस शो में जिस मकसद से आया था, उसे मैंने पूरा कर लिया है. अब मुझे अपनी ड्यूटी करनी होगी, क्योंकि लोगों ने मुझे वोट देकर जिम्मेदारी दी है. मैं गोरखपुर लौट रहा हूं, वहीं मेरा घर है.'
एक्टर रवि किशन के जाने से सबसे ज्यादा भावुक उनकी बेटी रीवा किशन हो जाती हैं. रीवा की आंखों में आंसू नजर आते हैं. इस दौरान उन्होंने कहा, 'पापा की बहुत याद आ रही है. उनके बिना सब अधूरा लग रहा है. वही मेरी ताकत हैं.' वहीं शो के होस्ट कुणाल खेमू ने भी रवि किशन की तारीफ की और कहा, 'हम रवि भैया को बहुत मिस करेंगे. उनकी एनर्जी अलग ही है. जब मैं पहली बार उनसे मिला और उनकी बातें सुनीं, तो ऐसा लगा जैसे वह हमें किसी अलग ही दुनिया में ले जाते हैं.'