Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिर्फ एक हफ्ते में 'The Alliance' से रवि किशन की विदाई, बेटी रीवा किशन नहीं रोक पाईं आंसू; VIDEO

Ravi Kishan Exit The Alliance: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के कुणाल खेमू के शो 'द अलायंस' से रवि किशन ने भावुक अंदाज में विदाई ले ली है. 'हर हर महादेव' बोलकर वह घर से बाहर आ जाते हैं. इस दौरान उनकी बेटी रीवा किशन समेत बाकी कंटेस्टेंट्स भी काफी भावुक नजर आए.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 02, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:38 AM IST
सिर्फ एक हफ्ते में 'The Alliance' से रवि किशन की विदाई, बेटी रीवा किशन नहीं रोक पाईं आंसू; VIDEO
Image Credit: रवि किशन ने शो को कहा अलविदाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीजिंग में '9/11' जैसा खौफ! टावर से टकराया विमान, चीन ने बुना सेंसरशिप का जाल
Beijing Plane Crash13 min ago
2
Canada study18 min ago
3
chhattisgarh news19 min ago
4
dream astrology21 min ago
5
Fake IRCTC30 min ago