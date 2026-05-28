गोरखपुर में आखिर किसने फैलाई रवि किशन को लेकर ऐसी अफवाहें? एक्टर को दर्ज करानी पड़ी FIR, आखिर क्या है पूरा मामला

Ravi Kishan Files Complaint: भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बना चुके एक्टर और सांसद रवि किशन अक्सर अपने मजेदार अंदाज और बेबाक बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो और डायलॉग वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है. खबर है कि रवि किशन ने अपने खिलाफ फैल रही गलत और आपत्तिजनक बातों को लेकर केस दर्ज कराया है. उनका कहना है कि गोरखपुर इलाके में कुछ लोग जानबूझकर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

इसी वजह से उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि सच सामने आ सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोग लगातार रवि किशन के बारे में गलत और भ्रामक बातें फैला रहे हैं. शिकायत में दावा किया गया कि ये बातें गोरखपुर के कई इलाकों में फैल रही हैं और इसका मकसद सांसद की इमेज को नुकसान पहुंचाना है. FIR में कहा गया, ‘कुछ लोग जानबूझकर सांसद रवि किशन के खिलाफ झूठी और मानहानि करने वाली बातें फैला रहे हैं ताकि उनकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को खराब किया जा सके’.

कौन फैला रहा है रवि किशन को लेकर अफवाहें?

इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में भी चर्चा तेज हो गई है. शिकायत में आगे कहा गया, ‘इन अफवाहों और झूठी बातों का मकसद लोगों के बीच रवि किशन को लेकर गलत माहौल बनाना है’. रवि किशन की तरफ से कहा गया कि उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये बातें फैलाने के पीछे कौन लोग हैं?

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रवि किशन की आने वाली फिल्म

वहीं, फिल्मों की बात करें तो रवि किशन जल्द ही फिल्म ‘मां बहन’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी दिखाई देंगी. फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है. बताया जा रहा है कि ये एक क्राइम कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें मां और बेटी की कहानी को मजेदार अंदाज में दिखाया जाएगा. कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब परिवार की जिंदगी में एक लाश की एंट्री हो जाती है और उसके बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं. फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह बना है और हर कोई बस इसकी रिलीज का वेट कर रहा है.

ट्रेलर लॉन्च क्या बोले रवि किशन?

हाल ही में ‘मां बहन’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रवि किशन ने अपनी वायरल पॉपुलैरिटी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर उनके मजेदार वीडियो और मीम्स किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते. रवि किशन ने हंसते हुए कहा कि कई बार उनसे बात करते वक्त छोटी-मोटी गलती हो जाती है और वही चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं. उन्होंने बताया कि लोग उनके नेचुरल अंदाज को पसंद करते हैं और शायद यही वजह है कि उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल जाते हैं. आज के समय में रवि किशन की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं, जो उन्हें खूब पसंद करती है.

‘नागजिला’ में नजर आएंगे रवि किशन!

इसके अलावा रवि किशन का नाम कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म ‘नागजिला’ से भी जुड़ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में रवि किशन विलेन के रोल में नजर आ सकते हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स या अभिनेता की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन खबरों की मानें तो रवि किशन इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं और जल्द इसकी शूटिंग शुरू कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो दर्शकों को लंबे समय बाद उनका एक अलग और दमदार अंदाज देखने को मिलेगा, जिसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं.