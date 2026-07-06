/बिग स्क्रीन पर दिखेगा स्टार्स का अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में होगा बड़ा धमाका; ये सितारें आएंगे नजर

'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, इंटरनेट पर मानो तूफान आ गया. हर तरफ बस इसी फिल्म की चर्चा हो रही है. पावर-पैक्ड एक्शन, डार्क थ्रिल और दमदार डायलॉग्स ने फैंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है. लोग इसे अब तक का सबसे इंटेंस मिर्ज़ापुर एक्सपीरियंस बता रहे हैं. वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ने पहले ही अपनी अलग पहचान बना ली थी, लेकिन अब इसका फिल्म वर्जन इसे एक नए लेवल पर ले जाता दिख रहा है. टीजर देखकर साफ समझ आता है कि इस बार कहानी और भी ज्यादा बड़ी, खतरनाक और इमोशन से भरी होने वाली है.