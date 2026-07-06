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बिग स्क्रीन पर दिखेगा स्टार्स का अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में होगा बड़ा धमाका; ये सितारें आएंगे नजर

Mirzapur: The Movie: 'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर तूफान की तरह आया था, जिसने लोगों के बीच एक जबरदस्त हलचल मचा दी है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है. वहीं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कास्ट को लेकर चल रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 06, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:06 PM IST
बिग स्क्रीन पर दिखेगा स्टार्स का अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में होगा बड़ा धमाका; ये सितारें आएंगे नजर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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