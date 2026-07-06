/बिग स्क्रीन पर दिखेगा स्टार्स का अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ में होगा बड़ा धमाका; ये सितारें आएंगे नजर

'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, इंटरनेट पर मानो तूफान आ गया. हर तरफ बस इसी फिल्म की चर्चा हो रही है. पावर-पैक्ड एक्शन, डार्क थ्रिल और दमदार डायलॉग्स ने फैंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है. लोग इसे अब तक का सबसे इंटेंस मिर्ज़ापुर एक्सपीरियंस बता रहे हैं. वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ने पहले ही अपनी अलग पहचान बना ली थी, लेकिन अब इसका फिल्म वर्जन इसे एक नए लेवल पर ले जाता दिख रहा है. टीजर देखकर साफ समझ आता है कि इस बार कहानी और भी ज्यादा बड़ी, खतरनाक और इमोशन से भरी होने वाली है.
टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज एक्टर जितेंद्र कुमार का बबलू पंडित के रूप में नजर आना रहा है. आमतौर पर उन्हें 'पंचायत' में सचिव जी के किरदार के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उनका पूरा अवतार बदल चुका है.
बबलू पंडित के रूप में एक्टर जितेंद्र कुमार की वापसी ने फैंस को चौंका दिया है. उनका लुक, उनका एटीट्यूड और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी काफी इंटेंस दिख रही है. पहले जहां उनका किरदार शांत और समझदार माना जाता था, वहीं इस बार वो एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं. टीजर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहानी में बबलू पंडित की एंट्री कैसे और क्यों हुई?. यही सस्पेंस फिल्म को और ज्यादा एक्साइटिंग बना रहा है.
इस फिल्म में रवि किशन और मोहित मलिक जैसे दमदार कलाकार भी नजर आने वाले हैं. रवि किशन की एंट्री से फिल्म में पॉलिटिकल और पावर गेम का एंगल और मजबूत होने की उम्मीद है. वहीं मोहित मलिक भी अपने अलग अंदाज में कहानी को दिखाते हुए नजर आएंगे. इन सभी किरदारों की टकराहट ही इस फिल्म का असली मजा है.
‘मिर्जापुर: द मूवी’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि पूरे मिर्जापुर यूनिवर्स का विस्तार माना जा रहा है. पहले जहां कहानी वेब सीरीज तक सीमित थी, अब इसे बड़े पर्दे पर एक नए स्तर पर पेश किया जा रहा है. फिल्म में पावर, क्राइम, बदला और राजनीति का वही कॉकटेल देखने को मिलेगा, जिसने मिर्जापुर को इतना फेमस बनाया था. लेकिन इस बार स्केल और भी बड़ा होगा और स्टोरीलाइन और भी ज्यादा ग्रिपिंग होगी.
'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात ये है कि ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी, जिससे इसे और बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके. टीजर रिलीज़ के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. लोग इसे 'मिर्जापुर' का सबसे बड़ा धमाका बता रहे हैं. हर कोई अब इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ताकि बड़े पर्दे पर इस भौकाल का असली मजा लिया जा सके.