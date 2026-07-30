Add Zee Business As A Preferred Source
App

रवि किशन का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, 57 की उम्र में बिना किसी Weight-Loss ड्रग्स के घटाया 18 किलो वजन; बताया कैसे हुए फिट

Ravi Kishan Fitness Transformation: बॉलीवुड एक्टर और सांसद रवि किशन इन दिनों अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, एक्टर ने बिना किसी वेट लॉस दवा या इंजेक्शन का सहारा लिए 18 किलो वजन कम किया है.

Written BySwati Singh
Published: Jul 30, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:43 PM IST
रवि किशन का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, 57 की उम्र में बिना किसी Weight-Loss ड्रग्स के घटाया 18 किलो वजन; बताया कैसे हुए फिट

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Monsoon Session Live Updates: लोकसभा के बाद राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा, खरगे ने सरकार को घेरा
Monsoon Session 202610 min ago
2
Aryan Khan18 min ago
3
Spoiler Alert19 min ago
4
Kirti Kulhari21 min ago
5
ice cream22 min ago