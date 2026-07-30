रवि किशन का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, 57 की उम्र में बिना किसी Weight-Loss ड्रग्स के घटाया 18 किलो वजन; बताया कैसे हुए फिट

Ravi Kishan Fitness Transformation: बॉलीवुड एक्टर और सांसद रवि किशन ने अपनी फिटनेस से हर किसी को हैरान कर दिया है. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 57 साल की उम्र में बिना किसी वेट लॉस दवा या इंजेक्शन का सहारा लिए 18 किलो वजन कम किया है. रवि किशन ने बताया कि उनका वजन 90 किलो तक पहुंच गया था. बढ़ता वजन उन्हें परेशान करने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदलने का फैसला किया. अब उनका वजन 18 किलो तक कम हो गया.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, रवि किशन ने अपने बदलाव के बारे में बताते हुए कहा, 'मेरा वेट 90 किलो था और घटकर 72 किलो हो गया है. मैं अपनी बॉडी को तैयार कर रहा हूं, उसे फिट कर रहा हूं और उसे स्लिम कर रहा हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'राजनीतिक जिम्मेदारियों और गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरों के चलते उनका वजन थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन अब उन्होंने दुबला शरीर पाने के लिए फलों से भरपूर डाइट लेना शुरू कर दिया है. मैंने अपने खान-पान में बदलाव करके 18 किलो वजन कम किया है.'
एक्टर ने कहते हैं कि ऑन-स्क्रीन अलग-अलग तरह के किरदारों में दिखने की वजह से उन्हें फिट होने की ज़रूरत महसूस हुई. उदहारण देते हुए उन्होंने बताया कि जैसे 'लापता लेडीज' (2024) में मुझे भारी-भरकम दिखना था, जबकि आने वाली फिल्म 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' में मैं दुबला-पतला दिखूंगा. वहीं, 'नागज़िला' में मेरी बॉडी सुपर-फिट है. ऐसे में जब आप 50 के पार होते हैं तो ये आसान नहीं होता, लेकिन खान-पान में बदलाव से मदद मिल सकती है. 70-80% आपकी डाइट पर निर्भर करता है और बाकी कसरत पर.
रवि किशन ने साफ किया कि उनके खाने-पीने का तरीका सिर्फ फलों तक ही सीमित नहीं है. एक्टर ने आगे कहा, 'ये महादेव का आशीर्वाद है कि वे मुझे दिन में एक बार खाना खाने, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने या सिर्फ फल खाकर रहने की हिम्मत देते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अपनी राजनीतिक ज़िम्मेदारियों को संभालने के लिए मैं इसमें थोड़ा-बहुत बदलाव करता रहता हूं. इन दिनों संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए मैं भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स और सलाद खाता हूं. जरूरत पड़ने पर मैं इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और घी भी शामिल करता हूं.' रवि कहते हैं, 'उन्हें एवोकाडो, कीवी, सेब, केले, संतरे और ताजे फलों का जूस पसंद है.
डाइट के साथ-साथ फिटनेस की भूमिका पर जोर देते हुए रवि किशन ने कहा, 'आपकी पैंट की कमर सबसे बड़ा इशारा है, और यह कभी झूठ नहीं बोलती. लेकिन डाइट के साथ-साथ मसल्स के स्वास्थ्य के लिए रेग्युलर एक्सरसाइज भी जरूरी है.' बता दें कि रवि किशन जल्द ही 'खोसला का घोसला 2' में नजर आएंगे. इसके अलावा जल्द ही ओटीटी सीरीज 'मामला लीगल है' सीजन 3 की शूटिंग शुरू करेंगे.