'जलेबी जैसे डायलॉग और देसी अंदाज'... Ravi Kishan के मीम्स ने इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा

सोशल मीडिया पर हाल ही में रवि किशन के पुराने इंटरव्यू, फिल्मों के सीन, स्टेज परफॉर्मेंस और पॉडकास्ट क्लिप्स को लेकर जमकर मीम्स बनाए जा रहे हैं. नेटिजन्स ने उनके खास अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और मजेदार एक्सप्रेशंस को एक फनी मीम कंटेंट में बदल दिया है, जिससे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. रवि किशन के मीम्स की सबसे खास बात ये है कि उनका कंटेंट कभी पुराना नहीं लगता है. कभी उनकी फिल्मों के सीन वायरल हो जाते हैं, तो कभी पुराने इंटरव्यू के छोटे-छोटे हिस्से लोगों को हंसाने लगते हैं.
वहीं अब जब लोगों को लगा कि रवि किशन के मीम्स का दौर खत्म हो गया है, तभी उनका कोई नया पुराना क्लिप सामने आ गया और फिर से ट्रेंड करने लगा. उनके बोलने का अंदाज, चेहरे के हाव-भाव और देसी स्टाइल इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रहे हैं. कई लोग इन मीम्स को लगातार सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर रहे हैं.
रवि किशन की पॉडकास्ट में मौजूदगी ने इस ट्रेंड को और ज्यादा हवा दे दी है. उनकी कहानी सुनाने की स्टाइल, जोश से भरी आवाज, बीच-बीच में रुककर बात करना और अचानक मजेदार लाइन बोल देना शॉर्ट वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट कंटेंट बन गया है. एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि वो पैसे या पहचान में से किसे ज्यादा जरुरी समझते हैं, तो उनका जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया. उन्होंने कहा कि नाम के पीछे भागो, पैसा खुद पीछे आएगा. उनके ऐसे जवाब लोगों को मोटिवेशन और एंटरटेन दोनों कर रहे हैं.
50 shades of Ravi Kishan pic.twitter.com/AnKekedZO0
— Naam Mein Kya Hai (@MithilaWaaaaala) August 4, 2026
रवि किशन का टैलेंट सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं है. सोशल मीडिया पर उनके गाने, डांस वीडियो, पुराने फिल्मी सीन और संसद में दी गई उनकी स्पीच के छोट-छोटे क्लिप्स भी खूब शेयर किए जा रहे हैं. कई यूजर्स ने उनके अलग-अलग वायरल मोमेंट्स को एड कर वीडियो बना रहे हैं और उन्हें 'मीम किंग'का नाम दे रहे हैं. उनके हर अंदाज में कुछ ऐसा नजर आता है जिसे इंटरनेट यूजर्स अपने तरीके से शो करना पसंद कर रहे हैं.
Ravi Kishan has become the biggest Gen Z sensation now. Good luck beating BJP in 2029 pic.twitter.com/qLpvdlyf8a
— Wren (@wrendom) August 4, 2026
रवि किशन ने खुद कई बार अपने वायरल मीम्स को लेकर मजाकिया अंदाज में रिएक्शन दिए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो बार-बार वायरल क्यों हो जाते हैं. एक ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने मजाक में कहा था कि वो भी आम इंसान हैं, लेकिन लोग उन्हें इस तरह देखते हैं जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों.
ik ravi kishan is a great actor and allat but dude idk why whenever i see him, all i can think of is him dancing on "tohar lehenga utha de remote se" pic.twitter.com/GAkJtcPa7l
— rick (@chickenalakiev) August 4, 2026
वहीं फिल्मों की बात करें, तो रवि किशन हाल ही में क्राइम कॉमेडी फिल्म 'मामला लीगल है' जैसी पॉपुलर सीरीज में नजर आए हैं और आने वाले समय में 'मिर्जापुर: द मूवी', 'खोसला का घोसला 2' जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे. फिलहाल, इंटरनेट पर उनका मीम वाला अंदाज लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा हैय