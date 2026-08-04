Add Zee Business As A Preferred Source
App

'जलेबी जैसे डायलॉग और देसी अंदाज'... Ravi Kishan के मीम्स ने इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा

Ravi Kishan Memes Viral: सोशल मीडिया पर कब कौन-सा पुराना वीडियो या क्लिप अचानक वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. हाल ही में एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन एक बार फिर इंटरनेट पर छाए हुए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर हर कोई रवि किशन के बारे में बात कर रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 04, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:12 PM IST
'जलेबी जैसे डायलॉग और देसी अंदाज'... Ravi Kishan के मीम्स ने इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
E-20 के विरोध में 100 लोगों के साथ PM मोदी से मिलने जा रहे केजरीवाल को पुलिस ने रोका
2
3
4
5