Money Follows My Brother! रवि किशन का वायरल मीम कंटेंट बना T-Series का ऑफिशियल ट्रैक, देखें Video

रवि किशन पिछले कुछ समय से इंटरनेट की दुनिया में खूब छाए हुए हैं. कभी उनके इंटरव्यू के मजेदार वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो कभी इवेंट्स में उनके खास अंदाज और डांस मूव्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. अब उनकी एक और वायरल लाइन ने नया रूप ले लिया है. राज शमानी के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू में रवि किशन की कही लाइन, 'पैसा मेरे पीछे आता है', अब सिर्फ मीम तक ही नहीं रही, बल्कि अब ये लाइन 11 सितंबर को टी-सीरीज के ऑफिशियल ट्रैक के तौर पर रिलीज होने जा रही है. यानी जिस डायलॉग पर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार मीम बना रहे थे, अब उसी पर पूरा गाना सुनने को मिलेगा.
टी-सीरीज ने इस नए ट्रैक की एक झलक भी जारी कर दी है, जिसे देखकर साफ है कि मेकर्स ने इंटरनेट के इस वायरल मोमेंट को पूरी तरह भुनाने की तैयारी कर ली है. वीडियो की शुरुआत एक मां और बेटे से होती है. मां अपने बेटे से पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर सवाल करती है, लेकिन कहानी तभी मजेदार हो जाती है, जब रवि किशन की आवाज सुनाई देती है.
इस वीडियो में वो छोटा लड़का रवि किशन की वायरल लाइन को लिप-सिंक करता नजर आता है. इसके बाद कैमरा 360 डिग्री घूमता है और सामने रवि किशन दिखाई देते हैं. वो अपने उसी अंदाज में कहते हैं, 'नाम या दाम?' नाम. 'पैसा मेरे पीछे-पीछे आता है', पैसा पीछे आता है.' बस, यहीं से पूरा माहौल मीम से म्यूजिक वीडियो में बदल जाता है.
रवि किशन की इंटरनेट पर ये नई पारी किसी एक वीडियो तक ही नहीं है. 'पैसा मेरे भाई के पीछे आता है' वाली लाइन के अलावा उनके पुराने इंटरव्यू, पब्लिक अपीयरेंस और स्टेज परफॉर्मेंस के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो रहे हैं. यहां तक कि उनका मजेदार अंदाज में गाया गया 'कोटेस्वराय शिव कोटेस्वराय' भी यूजर्स के बीच खूब चर्चा में रहा. लोगों ने उनके पुराने वीडियो खंगालने शुरू कर दिए और उनके कई एक्सप्रेशंस, डायलॉग और अंदाज मीम्स का हिस्सा बन गए. रवि किशन भी इस पूरी इंटरनेट हलचल को काफी पॉजिटिव अंदाज में लेते दिखाई दे रहे हैं. उनकी यही बेफिक्र और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी शायद लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.
रवि किशन का सफर सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रहा है, बल्कि लंबे समय तक भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और मौजूदा समय में गोरखपुर से भाजपा सांसद हैं. हाल ही में वो ‘धमाल 4’ में भी नजर आए, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी और रितेश देशमुख जैसे सितारे शामिल हैं. वहीं, ‘मिर्जापुर’ में बब्बन बाबुआ के किरदार को लेकर भी उनकी चर्चा बनी हुई है. अब उनके पुराने डायलॉग और वीडियो नई जनरेशन के बीच मीम बनकर लौट रहे हैं.