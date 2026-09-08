Money Follows My Brother! रवि किशन का वायरल मीम कंटेंट बना T-Series का ऑफिशियल ट्रैक, देखें Video

रवि किशन की इंटरनेट पर ये नई पारी किसी एक वीडियो तक ही नहीं है. 'पैसा मेरे भाई के पीछे आता है' वाली लाइन के अलावा उनके पुराने इंटरव्यू, पब्लिक अपीयरेंस और स्टेज परफॉर्मेंस के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो रहे हैं. यहां तक कि उनका मजेदार अंदाज में गाया गया 'कोटेस्वराय शिव कोटेस्वराय' भी यूजर्स के बीच खूब चर्चा में रहा. लोगों ने उनके पुराने वीडियो खंगालने शुरू कर दिए और उनके कई एक्सप्रेशंस, डायलॉग और अंदाज मीम्स का हिस्सा बन गए. रवि किशन भी इस पूरी इंटरनेट हलचल को काफी पॉजिटिव अंदाज में लेते दिखाई दे रहे हैं. उनकी यही बेफिक्र और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी शायद लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.