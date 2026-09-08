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Money Follows My Brother! रवि किशन का वायरल मीम कंटेंट बना T-Series का ऑफिशियल ट्रैक, देखें Video

Ravi Kishan Viral Meme: 'मिर्जापुर' एक्टर रवि किशन सिर्फ फिल्म को लेकर ही नहीं, बल्कि पिछले काफी समय से वो अपनी एक वायरल मीम के चलते चर्चा में बने हुए हैं. अब ये वायरल डायलॉग एक नए मुकाम पर पहुंच गया है. टी-सीरीज इसे ऑफिशियल ट्रैक के रूप में 11 सितंबर को रिलीज करने जा रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 08, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:35 PM IST
Money Follows My Brother! रवि किशन का वायरल मीम कंटेंट बना T-Series का ऑफिशियल ट्रैक, देखें Video

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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