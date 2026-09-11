Money Follows My Brother: 'पूरे देश को पगला दूंगा...' रवि किशन के वायरल मीम पर T-Series ने बना दिया धमाकेदार गाना, इंटरनेट पर मचा तहलका

सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा मीम वायरल हो जाए और कब उस पर गाना बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसा ही कुछ हुआ है हम सबके चहेते एक्टर और सांसद रवि किशन के साथ. बीते कुछ दिनों से रवि किशन का एक डायलॉग इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा था. अब इसी मौके को भुनाते हुए देश के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल T-Series ने इस वायरल मीम पर एक धमाकेदार गाना रिलीज कर दिया है. गाने का नाम है 'Money Follows My Brother'. गाना आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और यूथ इसे लूप पर सुन रहे हैं.
इंटरनेट पर आए दिन नए-नए ट्रेंड्स आते रहते हैं. लेकिन जब किसी बड़े स्टार का कोई अंदाज फैंस को भा जाता है तो वो रातों-रात वायरल हो जाता है. रवि किशन का 'मनी फॉलो माय ब्रदर' वाला डायलॉग काफी समय से रील्स और मीम्स में छाया हुआ था. T-Series के मालिक भूषण कुमार ने इस ट्रेंड की पकड़ को समझा और तुरंत इस पर एक फुल-ऑन पार्टी ट्रैक बनाने का फैसला कर लिया. अब जब यह गाना रिलीज हो चुका है तो फैंस कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शन्स दे रहे हैं.
इस गाने की शुरुआत बेहद इंटरेस्टिंग और फनी अंदाज में होती है. म्यूजिक वीडियो में एक महिला अपने बच्चे से पूछती है कि पढ़ाई में तो ध्यान लगता नहीं है, आगे चलकर क्या बनने का सोचा है. इस पर बच्चा बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब देता है 'पूरे देश को पगला दूंगा'. बस इसी डायलॉग के खत्म होते ही बीट्स बजने लगती हैं और रवि किशन की एक शानदार गाड़ी से स्वैग के साथ एंट्री होती है. गाड़ी से उतरते ही रवि किशन कहते हैं 'मनी फॉलो माय ब्रदर' और यहीं से गाना अपने असली रंग में आ जाता है.
देखें वीडियो-
इस गाने को और भी ज्यादा कैची बनाने के लिए मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. गाने को Mellow D, सुरजीत बिंद्राखिया और खुद रवि किशन ने मिलकर अपनी आवाज दी है. गाने के बोल Mellow D और शमशेर संधू ने लिखे हैं. वहीं इसका म्यूजिक Mellow D, संगम वैज्ञानिक और अतुल शर्मा ने मिलकर तैयार किया है. गाने की बीट्स इतनी ज्यादा वाइब्रेंट हैं कि सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं.
वीडियो का डायरेक्शन और रवि किशन का स्वैग
वीडियो की बात करें तो इसे पोस्ट गुरु ने डायरेक्ट किया है. पूरे वीडियो में रवि किशन का लुक और उनका एटीट्यूड देखने लायक है. स्टाइलिश कपड़ों और कूल शेड्स में रवि किशन किसी पॉप स्टार से कम नहीं लग रहे हैं. उनके साथ डांसर्स और पूरी टीम ने मिलकर वीडियो को बहुत ही ग्रैंड लुक दिया है. सोशल मीडिया पर यूथ इस गाने के स्टेप्स और रवि किशन के डायलॉग डिलीवरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
फैंस के आ रहे मजेदार रिएक्शन्स
जैसे ही T-Series ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह गाना ड्रॉप किया, व्यूज की बारिश होने लगी. फैंस का कहना है कि मीम को गाने में बदलना T-Series का बहुत ही स्मार्ट मूव है. एक यूजर ने लिखा कि रवि किशन भाई का स्वैग ही अलग है, तो दूसरे ने लिखा कि यह गाना इस साल की हर पार्टी में बजने वाला है. कुल मिलाकर देखा जाए तो 'मनी फॉलो माय ब्रदर' ने इंटरनेट पर अपनी धाक जमा ली है और लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं.