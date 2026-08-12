रवि किशन को कमरे में क्यों लॉक करना चाहती हैं उनकी पत्नी? बोलीं- ना घर से निकलेंगे, ना ही...

Ravi Kishan Wife Preeti Shukla: भोजपुरी सिनेमा अभिनेता और सांसद रवि किशन इन दिनों इंटरनेट पर छाए हुए हैं. चाहे उनके आइकॉनिक डांस मूव्स हों, 'कोटेश्वराय' वाला सिंगिंग एक्ट हो या फिर इंटरव्यूज में उनके बेबाक बयान, रवि किशन का हर अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लेकिन रवि किशन के इस लगातार वायरल होने वाले 'फीवर' से अब उनकी अपनी ही फैमिली यानी उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला थोड़ी परेशान हो गई हैं. रवि किशन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में हंसते हुए खुलासा किया कि उनकी पत्नी अब उन्हें कमरे में बंद करने का प्लान बना रही हैं.
हाल ही में 'न्यूज18 इंडिया' के एक खास सेगमेंट में बातचीत करते हुए रवि किशन ने अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला का मजेदार रिएक्शन शेयर किया. एक्टर ने हंसते हुए बताया, "मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम जैसे ही घर से बाहर निकलते हो, तुरंत वायरल हो जाते हो. इसके बाद वह बच्चों से कह रही थीं कि इनको इसी कमरे में लॉक कर देते हैं. ना यह घर से बाहर निकलेंगे और ना ही ये वायरल होंगे." रवि किशन का यह बयान सामने आते ही फैंस के बीच ठहाके लग गए हैं. बता दें कि रवि किशन और प्रीति की शादी साल 1993 में हुई थी और उनके चार बच्चे हैं.
जब घमंड दूर करने के लिए पत्नी ने भिजवाया 'बिग बॉस'
यह पहली बार नहीं है जब रवि किशन की पत्नी ने उन्हें 'बंद' करने की तरकीब निकाली हो. पिछले साल 'कैमरा7' को दिए एक इंटरव्यू में रवि किशन ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और इमोशनल किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया था कि अपने करियर के शुरुआती दौर में जब उन्हें बहुत सारा पैसा और फेम मिला, तो वे बेहद घमंडी हो गए थे. उस वक्त वे एक साथ 17 फिल्मों में काम कर रहे थे और कार में ही सो लिया करते थे. उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब उनके सिर पर पैसों का नशा सवार था.
'3 महीने बिग बॉस में रहा तो सुधर गया'
रवि किशन ने आगे खुलासा किया था, "तब मेरी पत्नी मुझे 'बिग बॉस' के घर ले गईं और मुझे वहां बंद करवा दिया. उन्हें लगा कि मैं पागल हो रहा हूं. मैं एक ही स्टूडियो में 5-5 फिल्मों की शूटिंग करता था. पहले काम नहीं था तो जब पैसा आया तो मैं उसे खोना नहीं चाहता था और घमंडी बनता जा रहा था. तब मेरी पत्नी ने मुझे तीन महीने के लिए बिग बॉस में बंद करवा दिया." एक्टर ने बताया कि जब वे बिग बॉस से बाहर निकले तो एक बिल्कुल सुलझे हुए इंसान बन चुके थे.
बिग बॉस से राजनीति और फिल्मों का सफर
'बिग बॉस' के घर में बिताए समय ने रवि किशन की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. वहां से निकलने के बाद लोगों का प्यार उन्हें और ज्यादा मिला और बॉलीवुड से बड़े-बड़े ऑफर्स आने लगे. इसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख भी किया. वर्कफ्रंट की बात करें तो रवि किशन हाल ही में बड़े पर्दे पर फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन, अरशद वारसी और रितेश देशमुख जैसे बड़े सितारों के साथ नजर आए थे, जिसमें उन्होंने 'अधूरा' का किरदार निभाया था. फिलहाल तो उनके वायरल वीडियोज का खुमार पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है.