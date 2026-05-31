Advertisement
trendingNow13234299
Hindi Newsबॉलीवुडतलाक विवाद के बीच रवि मोहन को मिला बड़ा ब्रेक, लोकेश कनगराज की फिल्म में हुई एंट्री

तलाक विवाद के बीच रवि मोहन को मिला बड़ा ब्रेक, लोकेश कनगराज की फिल्म में हुई एंट्री

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार रवि मोहन पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं. इसी बीच उन्हें एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिल गया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 31, 2026, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तलाक विवाद के बीच रवि मोहन को मिला बड़ा ब्रेक, लोकेश कनगराज की फिल्म में हुई एंट्री

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर रवि मोहन इस समय अपनी पत्नी से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने पत्नी आरती से तलाक की प्रोसेस के बीच बताया था कि वो कई दिनों से मेंटल प्रेशर और कॉन्ट्रोवर्सी का सामना कर रहे हैं. एक्टर का कहना था कि जब तक तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती वो कोई भी फिल्म नहीं करेंगे. लेकिन इसी बीच उन्हें फेमस डायरेक्टर लोकेश कनगराज की आने वाली फिल्म 'बेंज' में रोल मिल गया है, जिसकी जानकारी संडे को लोकेश कनगराज ने अपने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर करते हुए दी.

लोकेश कनगराज ने इस पोस्ट में एक्टर का अपने 'लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स' (एलसीयू) में वेलकम किया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘यूनिवर्स में आपका वेलकम है रवि मोहन सर.’ इसके साथ उन्होंने गले लगने और दिल वाले इमोजी का भी यूज किया.

कनगराज सिनेमा में हुई रवि की एंट्री
एक्टर रवि मोहन अपकमिंग फिल्म 'बेंज' के से कनगराज सिनेमा का हिस्सा बनने वाले हैं. लेकिन एक्टर की ओर से अभी तक न कोई फिल्म का पोस्ट और न ही किसी प्रकार की जानकारी शेयर की गई है. वहीं दिलचस्प बात ये भी है कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट उस समय की गई है, जब रवि मोहन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था ये स्टेटमेंट 
रवि मोहन ने कुछ समय पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलकर अपनी मन की बात रखी थी. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी कोई भी फिल्म तब तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी, जब तक उनकी तलाक का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता. वहीं रवि मोहन ने इस बातचीत के दौरान बताया था कि वो पिछले कुछ समय ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं और वो अपने करियर से जुड़ी प्रॉब्लम को संभाला चाहते हैं. लेकिन पर्सनल लाइफ में हो रहीं परेशानियों का असर उनके दिमाग और काम पर पड़ रहा है.

fallback

तलाक का मामला कोर्ट में
रवि मोहन ने इस दौरान ये भी माना कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से किसी भी निर्माता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने किसी भी फिल्ममेकर से पैसे लिए हैं, तो वो वापस कर देंगे. आपको बता दें कि रवि मोहन ने साल 2009 में आरती से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं. साल 2024 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद से ही दोनों अलग-अलग रह रहे थे और इस समय तलाक की प्रक्रिया अदालत में चल रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Ravi Mohan

Trending news

चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
Banned Dogs Breed
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
CBSE
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
Education
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
TBRL
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
dk Shivkumar
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
West Bengal
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
Punjab news
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
PM Modi
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा
jammu kashmir news
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा