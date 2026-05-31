तलाक विवाद के बीच रवि मोहन को मिला बड़ा ब्रेक, लोकेश कनगराज की फिल्म में हुई एंट्री

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार रवि मोहन पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं. इसी बीच उन्हें एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिल गया है.
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तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर रवि मोहन इस समय अपनी पत्नी से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने पत्नी आरती से तलाक की प्रोसेस के बीच बताया था कि वो कई दिनों से मेंटल प्रेशर और कॉन्ट्रोवर्सी का सामना कर रहे हैं. एक्टर का कहना था कि जब तक तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती वो कोई भी फिल्म नहीं करेंगे. लेकिन इसी बीच उन्हें फेमस डायरेक्टर लोकेश कनगराज की आने वाली फिल्म 'बेंज' में रोल मिल गया है, जिसकी जानकारी संडे को लोकेश कनगराज ने अपने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर करते हुए दी.
लोकेश कनगराज ने इस पोस्ट में एक्टर का अपने 'लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स' (एलसीयू) में वेलकम किया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘यूनिवर्स में आपका वेलकम है रवि मोहन सर.’ इसके साथ उन्होंने गले लगने और दिल वाले इमोजी का भी यूज किया.
कनगराज सिनेमा में हुई रवि की एंट्री
एक्टर रवि मोहन अपकमिंग फिल्म 'बेंज' के से कनगराज सिनेमा का हिस्सा बनने वाले हैं. लेकिन एक्टर की ओर से अभी तक न कोई फिल्म का पोस्ट और न ही किसी प्रकार की जानकारी शेयर की गई है. वहीं दिलचस्प बात ये भी है कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट उस समय की गई है, जब रवि मोहन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं.
Welcome to the universe @iam_RaviMohan sir #Benz @offl_Lawrence @nivinofficial @iamsamyuktha_ @Dir_Lokesh @PassionStudios_ @TheRoute @GSquadOffl @Sudhans2017 @Jagadishbliss @bakkiyaraj_k @SaiAbhyankkar pic.twitter.com/kxF51Vtb9Z
— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) May 31, 2026
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था ये स्टेटमेंट
रवि मोहन ने कुछ समय पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलकर अपनी मन की बात रखी थी. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी कोई भी फिल्म तब तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी, जब तक उनकी तलाक का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता. वहीं रवि मोहन ने इस बातचीत के दौरान बताया था कि वो पिछले कुछ समय ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं और वो अपने करियर से जुड़ी प्रॉब्लम को संभाला चाहते हैं. लेकिन पर्सनल लाइफ में हो रहीं परेशानियों का असर उनके दिमाग और काम पर पड़ रहा है.
तलाक का मामला कोर्ट में
रवि मोहन ने इस दौरान ये भी माना कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से किसी भी निर्माता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने किसी भी फिल्ममेकर से पैसे लिए हैं, तो वो वापस कर देंगे. आपको बता दें कि रवि मोहन ने साल 2009 में आरती से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं. साल 2024 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद से ही दोनों अलग-अलग रह रहे थे और इस समय तलाक की प्रक्रिया अदालत में चल रही है.
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