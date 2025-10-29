Advertisement
फिल्म के टाइटल पर मचा घमासान...आपस में भिड़े दिल्ली-मद्रास HC, एक ने किया सपोर्ट, तो दूसरे ने लगाई रोक

Ravi Mohan Legal Battle: हाल ही में एक्टर-प्रोड्यूसर रवि मोहन अपनी फिल्म ‘Bro Code’ के टाइटल को लेकर इंडोस्पिरिट बेवरेजेस से कानूनी विवाद में हैं. मद्रास हाईकोर्ट ने रवि के पक्ष में फैसला दिया था, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइटल इस्तेमाल पर रोक लगाई है. रवि का आरोप है कि...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:03 AM IST
फिल्म के टाइटल पर मचा घमासान...आपस में भिड़े दिल्ली-मद्रास HC
फिल्म के टाइटल पर मचा घमासान...आपस में भिड़े दिल्ली-मद्रास HC

Ravi Mohan Legal Battle Over Bro Code: हाल ही में साउथ सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर और एक्टर रवि मोहन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘Bro Code’ के टाइटल को लेकर कानूनी विवाद में फंस गए हैं. दरअसल, इस टाइटल का ऐलान करने के बाद से ही इंडोस्पिरिट बेवरेजेस कंपनी से उनका झगड़ा शुरू हो गया. पहले मद्रास हाईकोर्ट ने रवि को इस टाइटल का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. 

अब रवि मोहन का कहना है कि ये पूरा मामला कंपनी की चाल है. रवि मोहन ने अपनी टीम की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बेवरेज कंपनी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें अपने शराब ब्रांड को फिल्म में प्रमोट करने के लिए कहा था. रवि ने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे गलत मैसेज जाएगा. प्रेस नोट में लिखा गया है, ‘RaviMohan Studios’ ने ‘Bro Code’ टाइटल को एंटरटेनमेंट कैटेगरी में कॉपीराइट कराया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दो हाईकोर्ट में छिड़ी कानूनी जंग

रवि ने आगे दावा किया कि जब उन्होंने प्रमोशन का ऑफर ठुकराया, तब बेवरेज कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. उन्होंने बताया, ‘कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी, बल्कि सीधे दिल्ली में केस दर्ज करा दिया’. रवि के मुताबिक, ‘मद्रास हाईकोर्ट ने अब भी ‘RaviMohan Studio’ के हक में फैसला बरकरार रखा है और 21 नवंबर 2025 तक के लिए अंतरिम आदेश बढ़ाया गया है’. रवि मोहन ने प्रेस नोट में ये भी कहा कि बेवरेज कंपनी तमिलनाडु में अपना ब्रांड लॉन्च करने की तैयारी में है. 

पहली फिल्म की इतनी कम फीस कि सुनकर फैंस रह जाएंगे दंग, आज 180000000000 नेटवर्थ के मालिक, इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट

फिल्म के टाइटल पर छिड़ी बहस 

उन्होंने बताया, ‘इसलिए उन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट रचा है. उनका कहना है कि यह मामला फिल्म से ज्यादा कंपनी की मार्केटिंग रणनीति से जुड़ा है. उन्होंने साफ कहा, ‘ये पूरा विवाद सिर्फ उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है’. वहीं, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘RaviMohan Studios’ को फिल्म के प्रमोशन में ‘Bro Code’ टाइटल के इस्तेमाल से रोक दिया. ये फैसला इंडोबेव्स कंपनी द्वारा दायर किए गए ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में दिया गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मद्रास HC पक्ष में, दिल्ली HC खिलाफ

कंपनी का कहना है कि ‘Bro Code’ नाम पहले से उनके अल्कोहॉलिक और रेडी-टू-ड्रिंक प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल फिल्म में करना लोगों को भ्रमित कर सकता है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये नाम कंपनी के रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क से बिल्कुल मिलता-जुलता है, जिससे जनता को गलतफहमी हो सकती है. फिलहाल मामला दोनों अदालतों में विचाराधीन है. एक तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने रवि मोहन के पक्ष में आदेश दिया है, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के टाइटल के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. 

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां

