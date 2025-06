IPL 2025: 18 साल बाद RCB ने जीता खिताब, जश्न में डूब सेलेब्स, भर-भर कर दे रहे बधाई, विराट को KISS करती नजर आईं अनुष्का

RCB IPL 2025 Win Celebs Reaction: 18 साल के लंबे इंतजार और कई बार दिल टूटने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आखिरकार 2025 का IPL खिताब जीत लिया है. मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में RCB ने पंजाब किंग्स को हरा कर ये जीत हासिल की. इस जीत के बाद न सिर्फ फैंस बल्कि बॉलीवुड और साउथ के सितारे भी जश्न में डूब गए. इस ऐतिहासिक जीत ने हर RCB फैन का सपना पूरा कर दिया.

विराट कोहली, जो IPL की शुरुआत से ही RCB का चेहरा रहे हैं, जीत के बाद बेहद काफी इमोशनल नजर आए. इस बार टीम की कप्तानी राजत पाटीदार संभाल रहे थे, लेकिन विराट पूरे सीजन टीम की इंस्पिरेशन बने हुए थे. उनकी मौजूदगी ने इस जीत को टीम और फैंस के लिए और भी खास बना दिया. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें विराट की आंखें नम नजर आ रही हैं. ये पल करोड़ों फैंस के लिए भी इमोशनल कर देने वाला था, जो इसका इंतजार कर रहे थे.

अनुष्का ने किया विराट को KISS

इसके अलावा कई वीडियोज में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को साथ में जीत का जश्न मनाते देखा गाय, जो काफी इमोशनल पल था. RBC की जीत के बाद अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं थी, जो पूरे मैच के दौरान एक्साइटमेंट से झूमती नजर आईं. उन्होंने वे व्हाइट शर्ट और डेनिम पैंट में नजर आईं. उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी. एक वीडियो में वो ताली बजाकर जीत का जश्न मनाती नजर आई तो, वहीं, दूसरी वीडियो में वो विराट को किस करती औग गले लगाती नजर आ रही हैं.

THE WAIT IS OVER . “Ee sala cup namde!” At last! We’ve been waiting for this day for 18 years. A big, big congratulations to RCB! pic.twitter.com/2khiWPLWKV

सेलेब्स ने मनाया जीता का जश्न

RCB की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी. साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने लिखा, 'इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ. 'ई साल कप नामदे' आखिरकार सच हो गया. बधाई हो RCB'. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा ने भी टीम और फैंस को बधाई दी और लिखा, 'आप सबने इतने प्यार और जुनून से इस जीत का इंतजार किया. बहुत खुशी का पल है'.

Congratulations to @RCBTweets, all RCB fans

you have waited with so much energy and passion and love.

It's a happy happy moment to see.

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 3, 2025