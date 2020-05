जहरीली गैस लीक होने पर आया Bollywood Celebs का रिएक्शन, बोले- '2020 कब खत्म होगा?'

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार सुबह एक केमिकल यूनिट में जहरीली गैस लीक के बाद एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. 1000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है. वहीं, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी भी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. जिला प्रशासन को तत्काल कदम उठाने और सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.

Oh my god .. when is #2020 going to end? Horror upon horror .. condolences & prayers for the families who lost dear ones #vizaggasleak

एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी और दूसरी तरफ इस जहरीली गैस लीक ने एक और संकट पैदा कर दी है. इस मामले में बॉलीवुड के कई सेलेब्स का रिएक्शन भी सामने आया है. एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, 'हे भगवान.. कब #2020 खत्म होने जा रहा है? हॉरर पर हॉरर.. उन परिवारों के प्रति संवेदना और प्रार्थना जो प्रिय लोगों को खो दिया.' वहीं, एक्ट्रेस कुबरा सैत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, 'गैस लीक 2020 की एक और तबाही है. विजुअल्स दिल दहला देने वाले हैं. अब सरकार को कुछ करना चाहिए.'

The #VizagGasLeak is another disaster of 2020. The visuals are devastating.

This is the time for governments to do their bit.

It’s a rough patch this one.

— Kubbra Sait (@KubbraSait) May 7, 2020