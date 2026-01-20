Advertisement
trendingNow13081081
Hindi Newsबॉलीवुडरिबेल स्टार ने 50 साल में दी 183 फिल्में...फिल्मों के साथ राजनीति में भी रहे सुपरहिट, आज भतीजा है इंडस्ट्री का बाहुबली

रिबेल स्टार ने 50 साल में दी 183 फिल्में...फिल्मों के साथ राजनीति में भी रहे सुपरहिट, आज भतीजा है इंडस्ट्री का 'बाहुबली'

साउथ सिनेमा ने कई दिग्गज सुपरस्टार दिए हैं, लेकिन जब भी दमदार, बेबाक और विद्रोही किरदारों की बात होती है, तो दिवंगत अभिनेता कृष्णम राजू का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक अलग ताकत दे देती थी. यही वजह थी कि दर्शकों ने उन्हें प्यार से ‘रिबेल स्टार’ का खिताब दिया. सिनेमा जगत का एक ऐसा सितारा, जो हर रोल में अपनी अलग छाप छोड़ जाता था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिबेल स्टार ने 50 साल में दी 183 फिल्में...फिल्मों के साथ राजनीति में भी रहे सुपरहिट, आज भतीजा है इंडस्ट्री का 'बाहुबली'

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरस्टार हुए हैं, लेकिन दिवंगत अभिनेता कृष्णम राजू का नाम खास है. उन्हें 'रिबेल स्टार' कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्मों में विद्रोही और मजबूत किरदारों ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया. उन्होंने 50 साल से ज्यादा के करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया. सामाजिक, रोमांटिक, धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों में उन्होंने कमाल का अभिनय किया. 

5 दशक, 180 से ज्यादा फिल्में

'भक्त कन्नप्पा', 'तंद्रा पपरायुडु' जैसी फिल्मों ने उन्हें घर-घर पहुंचाया. सिनेमा के अलावा, वह राजनीति में भी सक्रिय रहे और केंद्रीय मंत्री बने. कृष्णम राजू का जन्म 20 जनवरी 1940 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के मोगाल्तुरु गांव में हुआ था. कृष्णम राजू ने पांच दशकों से ज्यादा के करियर में 180 से अधिक फिल्मों में काम किया, फिल्म निर्माण किया और राजनीति में भी सफलता हासिल की. वह सुपरस्टार प्रभास के चाचा थे और उनकी आखिरी फिल्मी उपस्थिति प्रभास की 'राधे श्याम' में देखने को मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

उनके करियर की खासियत यह रही कि वे हर तरह की भूमिका में फिट बैठते थे और दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखा. कृष्णम राजू ने साल 1966 में फिल्म 'चिलाका गोरिंका' से अभिनय की शुरुआत की, जिसे नंदी अवॉर्ड भी मिला. करियर की शुरुआत में उन्होंने नायक और खलनायक दोनों भूमिकाएं निभाईं, लेकिन जल्द ही वह तेलुगू सिनेमा में एक मजबूत और विद्रोही छवि के अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए. इसी वजह से उन्हें 'रिबेल स्टार' का खिताब मिला. उन्होंने सामाजिक, पारिवारिक, रोमांटिक और थ्रिलर से लेकर ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों में भी काम किया.

सिनेमा ही नहीं राजनीति में भी सुपरहिट रहे 'बाहुबली' के चाचा 

उनकी कुछ सबसे यादगार फिल्मों में 'अमारा दीपम', 'सीता रामुलु', 'कटकताला रुद्रैया', 'भक्त कन्नप्पा' और 'तंद्रा पपरायुडु' शामिल हैं. 'तंद्रा पपरायुडु' के लिए उन्हें 1986 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला. इसके अलावा वे दो बार आंध्र प्रदेश सरकार के नंदी पुरस्कार से सम्मानित हुए. साल 2006 में उन्हें फिल्मफेयर साउथ लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया.

कृष्णम राजू ने अपने बैनर 'गोपी कृष्णा मूवीज' के तहत कई फिल्मों का निर्माण भी किया, जिससे उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई. उनकी फिल्में, खासकर 'भक्त कन्नप्पा' जैसी धार्मिक फिल्मों ने उन्हें लोगों के बीच खास बनाया.

सिनेमा के अलावा कृष्णम राजू ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई. साल 1992 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर नरसापुरम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. बाद में 1999 में वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए और उसी सीट से जीत हासिल की. वे 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Krishnam Rajugave

Trending news

भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट